https://ria.ru/20240708/filialy-1958252483.html

Путину предложили создать в регионах филиалы наццентра "Россия"

Путину предложили создать в регионах филиалы наццентра "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024

Путину предложили создать в регионах филиалы наццентра "Россия"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил президенту РФ Владимиру Путину создать во всех регионах страны филиалы национального центра... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:25

2024-07-08T15:25

2024-07-08T15:25

выставка-форум "россия"

рязанская область

россия

ставропольский край

павел малков

владимир владимиров

владимир путин

выставка-форум "россия" — радио sputnik

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил президенту РФ Владимиру Путину создать во всех регионах страны филиалы национального центра "Россия". Ранее Путин распорядился создать в Москве национальный центр "Россия" для сохранения наследия одноименной выставки, завершающейся на ВДНХ. "Очень важно в сегодняшний день, день любви, семьи и верности, чтобы семья выставки росла. Я предлагаю создавать филиалы национального центра "Россия" во всех регионах РФ. Готовы стать пилотом, если поручите", - сказал Владимиров на встрече главы государства с сотрудниками и представителями экспонентов международной выставки-форума "Россия". Он добавил, что это предложение он вносит вместе с присутствовавшим на встрече губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Малков в свою очередь напомнил, что в 50-х годах прошлого века, помимо основной выставки на ВДНХ, действовали 11 экспозиций в других регионах, но они были утрачены, в том числе в Рязанской области. "Сейчас мы эту выставку восстановили… в полностью в аутентичном виде. И сейчас у нас есть планы ее дальнейшего расширения. Мы будем выходить за те границы, которые были при Советском Союзе. И уже сейчас это один из центров жизни Рязани – там постоянно проходят какие-то форумы, мероприятия, выставки, работают музеи, кафе", - уточнил Малков. Он добавил, что Рязанская область готова наследие выставки "Россия" перенимать и продвигать внутри региона. По словам губернатора Рязанской области, международная выставка-форум стала уникальным пространством для общения с другими регионами, федеральными органами власти, общественниками, бизнесом. Он считает, что эту коммуникативную составляющую необходимо сохранить.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

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рязанская область, россия, ставропольский край, павел малков, владимир владимиров, владимир путин, выставка-форум "россия" — радио sputnik