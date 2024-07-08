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После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка - РИА Новости, 08.07.2024
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14:46 08.07.2024 (обновлено: 14:54 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/dtp-1958236662.html
После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка
После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка - РИА Новости, 08.07.2024
После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка
Четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы в Красноярском крае после ДТП с автобусом и "Камазом", сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:46
2024-07-08T14:54
происшествия
красноярский край
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БАРНАУЛ, 8 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы в Красноярском крае после ДТП с автобусом и "Камазом", сообщили журналистам в прокуратуре региона."Четыре человека госпитализированы, из них 1 ребёнок. Ребёнок в травматологии. На контроль прокуратуры поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данным обстоятельствам по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск в Шарыпово по автодороге "Ачинск – Ужур - Троицкое", выполняя обгон попутного автомобиля "Камаз" на 41-м километре автодороги, допустил столкновение, в результате чего автомобиль и автобус съехали в кювет. Пострадали 17 человек, из них 7 детей.
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка

После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали 3 взрослых и ребенок

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияМесто ДТП с участием рейсового автобуса в Назаровском районе Красноярского края
Место ДТП с участием рейсового автобуса в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Место ДТП с участием рейсового автобуса в Назаровском районе Красноярского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы в Красноярском крае после ДТП с автобусом и "Камазом", сообщили журналистам в прокуратуре региона.
«
"Четыре человека госпитализированы, из них 1 ребёнок. Ребёнок в травматологии. На контроль прокуратуры поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данным обстоятельствам по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск в Шарыпово по автодороге "Ачинск – Ужур - Троицкое", выполняя обгон попутного автомобиля "Камаз" на 41-м километре автодороги, допустил столкновение, в результате чего автомобиль и автобус съехали в кювет. Пострадали 17 человек, из них 7 детей.
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