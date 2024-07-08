https://ria.ru/20240708/dtp-1958236662.html

После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка

После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка - РИА Новости, 08.07.2024

После ДТП в Красноярском крае госпитализировали троих взрослых и ребенка

Четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы в Красноярском крае после ДТП с автобусом и "Камазом", сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:46

2024-07-08T14:46

2024-07-08T14:54

происшествия

красноярский край

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БАРНАУЛ, 8 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы в Красноярском крае после ДТП с автобусом и "Камазом", сообщили журналистам в прокуратуре региона."Четыре человека госпитализированы, из них 1 ребёнок. Ребёнок в травматологии. На контроль прокуратуры поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данным обстоятельствам по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщалось, что водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск в Шарыпово по автодороге "Ачинск – Ужур - Троицкое", выполняя обгон попутного автомобиля "Камаз" на 41-м километре автодороги, допустил столкновение, в результате чего автомобиль и автобус съехали в кювет. Пострадали 17 человек, из них 7 детей.

https://ria.ru/20240707/vladimir-1958055185.html

красноярский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край