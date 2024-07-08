https://ria.ru/20240708/dron-kamikadze-1958362661.html
Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке
Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке - РИА Новости, 08.07.2024
Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке
Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:53
2024-07-08T20:53
2024-07-08T21:23
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ГОРЛОВКА (ДНР), 8 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе ударил по остановке на проспекте Ленина. На месте происшествия были обнаружены соответствующие фрагменты беспилотника - батареи, обшивка и лопасти. В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами. Как рассказала РИА Новости сотрудница трамвайного депо, пострадала одна из пассажирок трамвая. "Где-то был прилёт, но недалеко. Осколки полетели на переднюю дверь. Раненая была женщина, пассажир. Стекло выбито, дверь разбита и дверь заклинила, она не открывается. Водители наши работают под обстрелами и рискуют своими жизнями. Неизвестно, где произойдет, где приземлится", - сказала агентству сотрудница депо Любовь Семеновна. Кроме этого, сбросы снарядов с применением БПЛА были совершены по расположенной рядом заправочной станции, еще один украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль около больницы №2. "Хлопок, листья посыпались, мы сразу прятаться побежали. Потом уже вышли, смотрим, стекла побитые, колеса спущенные. Нашли в машине батарею, а под машиной крылья (лопасти от БПЛА) и еще одна батарея сверху была", - рассказал агентству владелец поврежденного автомобиля Максим. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за 7 июля ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя. Повреждения получили 3 жилых домостроения и еще 1 объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958368596_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fe9b1f45dfe39c5b22b240ea2aefd8dd.jpg
Последствия удара дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке
Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами. Как рассказала РИА Новости сотрудница трамвайного депо, одна из пассажирок получила ранения.
2024-07-08T20:53
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке
ВСУ ударили дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке
ГОРЛОВКА (ДНР), 8 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Украинский дрон-камикадзе ударил по остановке на проспекте Ленина. На месте происшествия были обнаружены соответствующие фрагменты беспилотника - батареи, обшивка и лопасти.
В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами. Как рассказала РИА Новости сотрудница трамвайного депо, пострадала одна из пассажирок трамвая.
"Где-то был прилёт, но недалеко. Осколки полетели на переднюю дверь. Раненая была женщина, пассажир. Стекло выбито, дверь разбита и дверь заклинила, она не открывается. Водители наши работают под обстрелами и рискуют своими жизнями. Неизвестно, где произойдет, где приземлится", - сказала агентству сотрудница депо Любовь Семеновна.
Кроме этого, сбросы снарядов с применением БПЛА были совершены по расположенной рядом заправочной станции, еще один украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль около больницы №2.
"Хлопок, листья посыпались, мы сразу прятаться побежали. Потом уже вышли, смотрим, стекла побитые, колеса спущенные. Нашли в машине батарею, а под машиной крылья (лопасти от БПЛА) и еще одна батарея сверху была", - рассказал агентству владелец поврежденного автомобиля Максим.
По сообщениям представительства ДНР
в СЦКК
, за 7 июля ВСУ
29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя. Повреждения получили 3 жилых домостроения и еще 1 объект гражданской инфраструктуры.