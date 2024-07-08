https://ria.ru/20240708/dron-kamikadze-1958362661.html

Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке

Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке - РИА Новости, 08.07.2024

Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в Горловке

Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:53

2024-07-08T20:53

2024-07-08T21:23

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ГОРЛОВКА (ДНР), 8 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе ударил по остановке на проспекте Ленина. На месте происшествия были обнаружены соответствующие фрагменты беспилотника - батареи, обшивка и лопасти. В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами. Как рассказала РИА Новости сотрудница трамвайного депо, пострадала одна из пассажирок трамвая. "Где-то был прилёт, но недалеко. Осколки полетели на переднюю дверь. Раненая была женщина, пассажир. Стекло выбито, дверь разбита и дверь заклинила, она не открывается. Водители наши работают под обстрелами и рискуют своими жизнями. Неизвестно, где произойдет, где приземлится", - сказала агентству сотрудница депо Любовь Семеновна. Кроме этого, сбросы снарядов с применением БПЛА были совершены по расположенной рядом заправочной станции, еще один украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль около больницы №2. "Хлопок, листья посыпались, мы сразу прятаться побежали. Потом уже вышли, смотрим, стекла побитые, колеса спущенные. Нашли в машине батарею, а под машиной крылья (лопасти от БПЛА) и еще одна батарея сверху была", - рассказал агентству владелец поврежденного автомобиля Максим. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за 7 июля ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 88 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя. Повреждения получили 3 жилых домостроения и еще 1 объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия удара дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами. Как рассказала РИА Новости сотрудница трамвайного депо, одна из пассажирок получила ранения. 2024-07-08T20:53 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины