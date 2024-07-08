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Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области - РИА Новости, 08.07.2024
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20:02 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/chs-1958351660.html
Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области
Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области - РИА Новости, 08.07.2024
Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области
После ЧС в Подгоренском районе продолжается работа по обследованию территории, режим ЧС не отменили, но ограничения постепенно снимаются, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:02
2024-07-08T20:02
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. После ЧС в Подгоренском районе продолжается работа по обследованию территории, режим ЧС не отменили, но ограничения постепенно снимаются, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Накануне глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения. "Внимательно обследуем населенные пункты в Подгоренском районе, где на выходных случилась ЧС. Пока введенный режим не отменили, но ограничения постепенно снимаем. Продолжаем работу по разминированию и обследованию территории. Жители одного населенного пункта уже вернулись домой, часть находятся в ПВР", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что уже завтра начнут работать ранее сформированные комиссии по оценке ущерба. У части зданий повреждены фасады, остекление и кровля.
https://ria.ru/20240707/chs-1957983709.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области

Гусев: в Подгоренском районе продолжается работа по обследованию территории

© Фото : Гусев/TelegramПункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области
Пункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Гусев/Telegram
Пункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. После ЧС в Подгоренском районе продолжается работа по обследованию территории, режим ЧС не отменили, но ограничения постепенно снимаются, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Накануне глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения.
«
"Внимательно обследуем населенные пункты в Подгоренском районе, где на выходных случилась ЧС. Пока введенный режим не отменили, но ограничения постепенно снимаем. Продолжаем работу по разминированию и обследованию территории. Жители одного населенного пункта уже вернулись домой, часть находятся в ПВР", - написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что уже завтра начнут работать ранее сформированные комиссии по оценке ущерба. У части зданий повреждены фасады, остекление и кровля.
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ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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