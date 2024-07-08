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В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 08.07.2024 (обновлено: 15:05 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/belgorod-1958243193.html
В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые
В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024
В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые
В обстрелянном под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин, сообщила РИА Новости представитель ресторана. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:01
2024-07-08T15:05
специальная военная операция на украине
происшествия
коммерческая недвижимость
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. В обстрелянном под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин, сообщила РИА Новости представитель ресторана. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что при атаке ВСУ в селе Никольское Белгородской района в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены, число пострадавших может вырасти. "Прямое попадание в магазин, там пострадавшие есть. Там ресторан и магазин, двухэтажное здание", - сообщила по телефону собеседница агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
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происшествия, коммерческая недвижимость, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые

В обстрелянном под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. В обстрелянном под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин, сообщила РИА Новости представитель ресторана.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что при атаке ВСУ в селе Никольское Белгородской района в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены, число пострадавших может вырасти.
"Прямое попадание в магазин, там пострадавшие есть. Там ресторан и магазин, двухэтажное здание", - сообщила по телефону собеседница агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКоммерческая недвижимостьБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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