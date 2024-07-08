https://ria.ru/20240708/belgorod-1958243193.html

В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые

В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024

В обстрелянном ВСУ магазине под Белгородом, предварительно, есть раненые

В обстрелянном под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин, сообщила РИА Новости представитель ресторана. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:01

2024-07-08T15:01

2024-07-08T15:05

специальная военная операция на украине

происшествия

коммерческая недвижимость

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белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. В обстрелянном под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин, сообщила РИА Новости представитель ресторана. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что при атаке ВСУ в селе Никольское Белгородской района в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены, число пострадавших может вырасти. "Прямое попадание в магазин, там пострадавшие есть. Там ресторан и магазин, двухэтажное здание", - сообщила по телефону собеседница агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия