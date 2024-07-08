https://ria.ru/20240708/bayden-1958249083.html

Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ

Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ

Кампания президента США Джо Байдена стала активнее взаимодействовать с членами американского Конгресса на фоне призывов к американскому лидеру выйти из... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:18

2024-07-08T15:18

2024-07-08T15:18

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кампания президента США Джо Байдена стала активнее взаимодействовать с членами американского Конгресса на фоне призывов к американскому лидеру выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, передает телеканал CBS со ссылкой на представителя предвыборной кампании Байдена. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ряд демократов палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года. "Кампания Байдена... активизирует свою работу с конгрессменами на фоне растущего количества обращений к президенту Байдену отказаться от участия в выборах... После президентских дебатов, прошедших в Атланте в прошлом месяце, Байден лично сделал 20 звонков членам Конгресса, ожидаются еще звонки", - рассказал CBS представитель предвыборной кампании американского президента. Как отмечает телеканал, за последнее время Байден провел телефонные звонки с лидером большинства в сенате Чаком Шумером, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом, экс-спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом и еще рядом американских конгрессменов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958197996.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240708/bayden-1958217565.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024