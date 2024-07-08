https://ria.ru/20240708/bayden-1958249083.html
Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ
Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ
Кампания президента США Джо Байдена стала активнее взаимодействовать с членами американского Конгресса на фоне призывов к американскому лидеру выйти из... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:18
2024-07-08T15:18
2024-07-08T15:18
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кампания президента США Джо Байдена стала активнее взаимодействовать с членами американского Конгресса на фоне призывов к американскому лидеру выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, передает телеканал CBS со ссылкой на представителя предвыборной кампании Байдена. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ряд демократов палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года. "Кампания Байдена... активизирует свою работу с конгрессменами на фоне растущего количества обращений к президенту Байдену отказаться от участия в выборах... После президентских дебатов, прошедших в Атланте в прошлом месяце, Байден лично сделал 20 звонков членам Конгресса, ожидаются еще звонки", - рассказал CBS представитель предвыборной кампании американского президента. Как отмечает телеканал, за последнее время Байден провел телефонные звонки с лидером большинства в сенате Чаком Шумером, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом, экс-спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом и еще рядом американских конгрессменов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240708/bayden-1958197996.html
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
https://ria.ru/20240708/bayden-1958217565.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Кампания Байдена активизировала работу с конгрессменами, сообщили СМИ
CBS: кампания Байдена стала чаще обращаться с конгрессменами
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Кампания президента США Джо Байдена стала активнее взаимодействовать с членами американского Конгресса на фоне призывов к американскому лидеру выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, передает телеканал CBS
со ссылкой на представителя предвыборной кампании Байдена.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ряд демократов палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.
"Кампания Байдена... активизирует свою работу с конгрессменами на фоне растущего количества обращений к президенту Байдену отказаться от участия в выборах... После президентских дебатов, прошедших в Атланте в прошлом месяце, Байден лично сделал 20 звонков членам Конгресса, ожидаются еще звонки", - рассказал CBS представитель предвыборной кампании американского президента.
Как отмечает телеканал, за последнее время Байден провел телефонные звонки с лидером большинства в сенате Чаком Шумером, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом, экс-спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом и еще рядом американских конгрессменов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.