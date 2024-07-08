https://ria.ru/20240708/bayden-1958217565.html

СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне

СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне

Сотрудники президента США Джо Байдена перед мероприятиями готовят инструкцию с крупным шрифтом и фотографиями, которые показывают в том числе путь американского РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:52

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdad94590d70856c8aadf6b07544d848.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники президента США Джо Байдена перед мероприятиями готовят инструкцию с крупным шрифтом и фотографиями, которые показывают в том числе путь американского лидера к трибуне, пишет портал Axios. "Сотрудники президента Байдена для его мероприятий готовят краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, которые включают его точный путь к трибуне", - говорится в публикации. В документе, который попал в распоряжение портала, две страницы представляют собой фотографии с дорогой до подиума. "Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить в помещение и выходить из него", - приводит портал слова источника. По данным источников Axios, другие видные деятели в администрации Байдена используют аналогичные методы для планирования своих передвижений. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240707/bajden-1957955897.html

https://ria.ru/20240707/bayden-1958030199.html

сша

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена