https://ria.ru/20240708/bayden-1958217565.html
СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне
СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне
Сотрудники президента США Джо Байдена перед мероприятиями готовят инструкцию с крупным шрифтом и фотографиями, которые показывают в том числе путь американского РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:33
2024-07-08T13:33
2024-07-08T13:52
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники президента США Джо Байдена перед мероприятиями готовят инструкцию с крупным шрифтом и фотографиями, которые показывают в том числе путь американского лидера к трибуне, пишет портал Axios. "Сотрудники президента Байдена для его мероприятий готовят краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, которые включают его точный путь к трибуне", - говорится в публикации. В документе, который попал в распоряжение портала, две страницы представляют собой фотографии с дорогой до подиума. "Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить в помещение и выходить из него", - приводит портал слова источника. По данным источников Axios, другие видные деятели в администрации Байдена используют аналогичные методы для планирования своих передвижений. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240707/bajden-1957955897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне
Axios: Байдену перед мероприятиями дают инструкцию с фото по проходу к трибуне
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Сотрудники президента США Джо Байдена перед мероприятиями готовят инструкцию с крупным шрифтом и фотографиями, которые показывают в том числе путь американского лидера к трибуне, пишет портал Axios
.
"Сотрудники президента Байдена
для его мероприятий готовят краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, которые включают его точный путь к трибуне", - говорится в публикации.
В документе, который попал в распоряжение портала, две страницы представляют собой фотографии с дорогой до подиума.
"Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить в помещение и выходить из него", - приводит портал слова источника.
По данным источников Axios, другие видные деятели в администрации Байдена используют аналогичные методы для планирования своих передвижений.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.