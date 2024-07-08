https://ria.ru/20240708/arest-1958361291.html

Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест

Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест - РИА Новости, 08.07.2024

Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест

Обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого продлили арест до 18 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:47

2024-07-08T20:47

2024-07-08T20:58

происшествия

краснодарский край

краснодар

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого продлили арест до 18 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Да, до 18.12.24", - прокомментировали в пресс-службе, отвечая на вопрос, продлили ли обвиняемому арест. Следствие установило, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем. Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района. Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК. В конце июня дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html

https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html

краснодарский край

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туапсинский район

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происшествия, краснодарский край, краснодар, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф)