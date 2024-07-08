Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 08.07.2024 (обновлено: 20:58 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/arest-1958361291.html
Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест
Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест - РИА Новости, 08.07.2024
Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест
Обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого продлили арест до 18 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:47
2024-07-08T20:58
происшествия
краснодарский край
краснодар
туапсинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884047359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a8299afb9ea5a40f4372a59bd578b70.jpg
КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого продлили арест до 18 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Да, до 18.12.24", - прокомментировали в пресс-службе, отвечая на вопрос, продлили ли обвиняемому арест. Следствие установило, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем. Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района. Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК. В конце июня дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.
https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html
https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html
краснодарский край
краснодар
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884047359_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_336bf6f12a76a4803565a6b62d5b2b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодар, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Туапсинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" продлили арест

Обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки продлили арест до декабря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого продлили арест до 18 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Да, до 18.12.24", - прокомментировали в пресс-службе, отвечая на вопрос, продлили ли обвиняемому арест.
Сергей Денисенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого
22 декабря 2023, 14:52
Следствие установило, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем.
Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.
Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.
В конце июня дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Югре группа мужчин избила участника СВО
19 февраля, 11:41
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарТуапсинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала