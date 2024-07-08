https://ria.ru/20240708/anoshin-1958253085.html

Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза

Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза - РИА Новости, 08.07.2024

Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Евгения Аношина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:26

2024-07-08T15:26

2024-07-08T15:36

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Евгения Аношина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ.Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, Аношин переходит на работу к помощнику президента РФ Николаю Патрушеву и будет отвечать за популяризацию национальной морской политики, а также за взаимодействие Патрушева со СМИ.

https://ria.ru/20240708/putin-1958256860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия