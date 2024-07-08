https://ria.ru/20240708/anoshin-1958253085.html
Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза
Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза - РИА Новости, 08.07.2024
Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Евгения Аношина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:26
2024-07-08T15:26
2024-07-08T15:36
политика
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Евгения Аношина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ.Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, Аношин переходит на работу к помощнику президента РФ Николаю Патрушеву и будет отвечать за популяризацию национальной морской политики, а также за взаимодействие Патрушева со СМИ.
https://ria.ru/20240708/putin-1958256860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза
Путин освободил Евгения Аношина от должности помощника секретаря Совбеза России