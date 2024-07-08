https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

Умные технологии в помощь агробизнесу: как нейросеть влияет на урожаи

Умные технологии в помощь агробизнесу: как нейросеть влияет на урожаи - РИА Новости, 08.07.2024

Умные технологии в помощь агробизнесу: как нейросеть влияет на урожаи

Беспилотные тракторы, комбайны, самоходные роботы… Искусственный интеллект прочно входит в сельское хозяйство. Он снимает с человека бремя однообразных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:22

2024-07-08T14:22

2024-07-08T14:22

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Беспилотные тракторы, комбайны, самоходные роботы… Искусственный интеллект прочно входит в сельское хозяйство. Он снимает с человека бремя однообразных действий, освобождая сотрудников для решения сложных стратегических задач.Уже сегодня различные виды роботов применяются для посадки и сбора урожая, внесения удобрений и обработки почвы. Беспилотные системы мониторят посевы, выявляют болезни растений и недостаток питательных веществ. Искусственный интеллект помогает человеку в животноводстве и селекционной работе, участвует в прогнозировании спроса и планировании. Все это снижает нагрузку и позволяет аграриям оперативно и точечно реагировать на проблемы, и в итоге — увеличивать объемы сельхозпродукции.По данным Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, более 20% организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов используют умные технологии в своей работе. О том, какие перспективы открывает использование нейросети в агропроме, РИА Новости рассказали эксперты в области внедрения ИИ в различные сферы хозяйства.Поддержка ИИ-решений на государственном уровнеЗа время реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" Фондом содействия инновациям было профинансировано порядка 900 кейсов ИИ-разработчиков. Еще 25 проектов пилотного внедрения ИИ-решений получили грантовую поддержку по программе фонда "Сколково"."Сегодня внедрение умных технологий во все сферы экономической жизни - ключевая задача. В соответствии с Национальной стратегией развития ИИ, долю приоритетных отраслей с высокой готовностью к внедрению таких технологий планируется нарастить до 95%. Инновационные решения активно используются в агропромышленном комплексе, что существенно увеличивает урожайность и приносит значимый экономический эффект компаниям. Меры грантовой поддержки помогают создавать новые, уникальные продукты, развивать рынок искусственного интеллекта и экономику России в целом", — отмечает заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.Гранты от "Сколково" направлены на поддержку пилотных решений с искусственным интеллектом. Такие технологии должны иметь потенциал широкого внедрения на рынке и экономический эффект для своих заказчиков."В рамках меры поддержки мы выделяем до 100 миллионов рублей, которые могут составлять до 50% от общей стоимости проекта. Вторую половину должен вложить заказчик, который является получателем гранта", – рассказала РИА Новости директор Agrotech Hub Фонда "Сколково" Наталья Чернышева, курирующая проекты направления "Агротех".Эксперт добавила, что в этом году прием заявок открыт до 29 июля. Более подробная информация представлена на сайте программы.В качестве примера компании, получившей грант "Сколково", Наталья Чернышева назвала цифровой продукт по управлению агробизнесом многопрофильного холдинга. Программа направлена на управление бизнес-процессами на предприятиях АПК-сектора и включает в себя прогнозирование расходов ресурсов, оценку взаимовлияния бизнес-параметров и систему поддержки управленческих решений.В России число стартапов, реализующих ИИ-решения, неуклонно растет. Крайне важно формировать условия для максимально эффективного распространения таких разработок, считает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков."Фондом проводится целый ряд конкурсов в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Их цели носят разнообразный характер: финансирование ИИ-проектов на самых ранних этапах, их вывод на рынок и распространение, а также формирование полностью отечественных открытых библиотек, которые являются основой для будущих решений в сфере искусственного интеллекта", — отметил Сергей Поляков.Нейросеть выигрывает на объемахРоссийская компания создала сервис для повышения экономической эффективности растениеводства. Это стало возможным благодаря гранту, полученному исследователями по программе Фонда содействия инновациям.Суть сервиса — разработка стратегии адаптивно-ландшафтного земледелия на основе точных почвенно-климатических карт. При этом используются технологии компьютерного зрения на базе специально обученной нейросети."Нейросеть помогает определить плодородие почв по космоснимкам. На них видны участки поля, где растения развивались хорошо, а где – плохо. При этом причины неоднородности могут быть связаны как с плодородием почвы, так и с деятельностью человека. Мы обучаем искусственный интеллект отбирать снимки по точно заданным параметрам. По ним уже формируем карту плодородия", – рассказал РИА Новости кандидат биологических наук Алексей Трубников.Точность нейросети зависит от качества набора данных, на которых она была обучена, а также от сложности задачи."В нашем случае отбор нейросети на 90% совпадает с мнением эксперта. Космоснимков, накопленных почти за 40 лет на каждое поле, сейчас более двух тысяч. Эксперту потребуется месяц на обработку данных одного хозяйства. Опыт показывает, что подобная рутина снижает качество работы: человек устает и пропускает часть снимков. Нейросеть приходит на помощь", – считает Трубников.Мобильное приложение для фермеров и дачниковСпециалисты из Дубны выиграли грант от Фонда содействия инновациям на разработку интеллектуальной платформы для распознавания болезней растений по изображениям. Система способна анализировать и сельскохозяйственные, и декоративные культуры."Платформа – это набор инструментов: база данных, изображений, различные интерфейсы, механизмы для разных групп пользователей, включая агрономов и других профильных специалистов", – рассказал РИА Новости технический директор компании-производителя Александр Ужинский.Все просто: пользователь снимает на телефон пораженный лист растения (домашнего или садового) и загружает изображение в приложение или на платформу. После получает варианты проблемы и ее решений. Рекомендации по лечению для платформы составляли опытные агрономы – кандидаты биологических наук."Человек пишет: я хочу точно знать, чем болеет моя петрушка – мне не нужны два-три варианта. А болезней бывает несколько. Растение может испытывать недостаток элементов и при этом болеть мучнистой росой. И мы покажем две картинки. А в своих действиях человек должен определиться сам. Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, но в конце всегда стоит человек. Сейчас ведь и в медицине применяются ИИ-технологии, но диагноз, выданный нейросетью, обязательно проверит врач. И решение будет принимать он, а не искусственный интеллект. Так и в нашем случае", – отметил специалист.Этот проект зародился в стенах Объединенного института ядерных исследований. Первые шаги в этом направлении были связаны с моделями и алгоритмами. Благодаря гранту проект получил развитие и трансформировался в сервис, востребованный потребителем.Искусственный интеллект в цифрахРоссия входит в пятерку стран с собственными генеративными моделями искусственного интеллекта и в десятку – по совокупной максимальной мощности суперкомпьютеров. Средний уровень использования ИИ в приоритетных отраслях составляет сегодня 32%. Это в полтора раза выше по сравнению с 2021 годом.К 2030 году доля приоритетных отраслей экономики с высоким значением индекса готовности к внедрению технологий ИИ должна вырасти не менее чем до 95 процентов.

https://ria.ru/20240608/robot-1951646076.html

https://ria.ru/20240625/novak-1955423054.html

https://ria.ru/20240620/mishustin-1954302010.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , технологии, россия, нейросеть, искусственный интеллект (ии), ии