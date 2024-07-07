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Умерла первая жена Фиделя Кастро
Умерла первая жена Фиделя Кастро - РИА Новости, 07.07.2024
Умерла первая жена Фиделя Кастро
Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет, о чем сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:55
2024-07-07T10:55
2024-07-07T12:53
в мире
фидель кастро
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет, о чем сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети Х."Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Великая женщина покидает нас", — написал он.Мирта Диас-Баларт познакомилась с кубинским революционером во время учебы в Гаванском университете, где она изучала литературу и философию. Пара поженилась в 1948 году. Вскоре на свет появился сын, которому было дано имя Фиделито, — единственный законнорожденный ребенок Фиделя Кастро. Диас-Баларт развелась с супругом в 1955 году. После развода она долгое время жила в Испании, однако впоследствии вернулась на Кубу.
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в мире, фидель кастро
Умерла первая жена Фиделя Кастро
Умерла первая супруга Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет, о чем сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети Х
.
"Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Великая женщина покидает нас", — написал он.
Мирта Диас-Баларт познакомилась с кубинским революционером во время учебы в Гаванском университете, где она изучала литературу и философию.
Пара поженилась в 1948 году. Вскоре на свет появился сын, которому было дано имя Фиделито, — единственный законнорожденный ребенок Фиделя Кастро.
Диас-Баларт развелась с супругом в 1955 году. После развода она долгое время жила в Испании, однако впоследствии вернулась на Кубу.