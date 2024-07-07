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Умерла первая жена Фиделя Кастро - РИА Новости, 07.07.2024
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10:55 07.07.2024 (обновлено: 12:53 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/zhena-1957992208.html
Умерла первая жена Фиделя Кастро
Умерла первая жена Фиделя Кастро - РИА Новости, 07.07.2024
Умерла первая жена Фиделя Кастро
Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет, о чем сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:55
2024-07-07T12:53
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет, о чем сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети Х."Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Великая женщина покидает нас", — написал он.Мирта Диас-Баларт познакомилась с кубинским революционером во время учебы в Гаванском университете, где она изучала литературу и философию. Пара поженилась в 1948 году. Вскоре на свет появился сын, которому было дано имя Фиделито, — единственный законнорожденный ребенок Фиделя Кастро. Диас-Баларт развелась с супругом в 1955 году. После развода она долгое время жила в Испании, однако впоследствии вернулась на Кубу.
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в мире, фидель кастро
В мире, Фидель Кастро
Умерла первая жена Фиделя Кастро

Умерла первая супруга Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

© AP Photo / Ismael FranciscoПервая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт
Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Ismael Francisco
Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет, о чем сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети Х.
"Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. Великая женщина покидает нас", — написал он.
Мирта Диас-Баларт познакомилась с кубинским революционером во время учебы в Гаванском университете, где она изучала литературу и философию.
Пара поженилась в 1948 году. Вскоре на свет появился сын, которому было дано имя Фиделито, — единственный законнорожденный ребенок Фиделя Кастро.
Диас-Баларт развелась с супругом в 1955 году. После развода она долгое время жила в Испании, однако впоследствии вернулась на Кубу.
 
В миреФидель Кастро
 
 
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