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На севере Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.07.2024
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22:44 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/zemletryasenie-1958099605.html
На севере Камчатки произошло землетрясение
На севере Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.07.2024
На севере Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение силой до 3 баллов и магнитудой 6.0 произошло на севере Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:44
2024-07-07T22:44
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Землетрясение силой до 3 баллов и магнитудой 6.0 произошло на севере Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. В отдельных районах поселков Усть-Камчатск, Ключи и села Крутоберёгово подземные толчки ощущались силой до 3 баллов", - говорится в сообщении. Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 6,0. Эпицентр находился в 69 километрах южнее посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. Ведомство добивало, что жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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камчатка
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение
На севере Камчатки произошло землетрясение

На севере Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов и магнитудой 6,0

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Землетрясение силой до 3 баллов и магнитудой 6.0 произошло на севере Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"В акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. В отдельных районах поселков Усть-Камчатск, Ключи и села Крутоберёгово подземные толчки ощущались силой до 3 баллов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 6,0. Эпицентр находился в 69 километрах южнее посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района.
Ведомство добивало, что жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
У побережья Камчатки произошло землетрясение
10 октября 2023, 02:58
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение
 
 
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