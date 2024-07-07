https://ria.ru/20240707/zemletryasenie-1958099605.html
На севере Камчатки произошло землетрясение
На севере Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.07.2024
На севере Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение силой до 3 баллов и магнитудой 6.0 произошло на севере Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:44
2024-07-07T22:44
2024-07-07T22:44
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Землетрясение силой до 3 баллов и магнитудой 6.0 произошло на севере Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Камчатского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. В отдельных районах поселков Усть-Камчатск, Ключи и села Крутоберёгово подземные толчки ощущались силой до 3 баллов", - говорится в сообщении. Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 6,0. Эпицентр находился в 69 километрах южнее посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. Ведомство добивало, что жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение
На севере Камчатки произошло землетрясение
На севере Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов и магнитудой 6,0