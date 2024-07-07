https://ria.ru/20240707/zemletryasenie-1958058785.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 07.07.2024

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:42

2024-07-07T17:42

2024-07-07T17:42

в мире

мугла (провинция)

турция

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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х. Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Датча в 16.55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.

https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html

мугла (провинция)

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, мугла (провинция), турция