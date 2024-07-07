https://ria.ru/20240707/zemletryasenie-1958058785.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 07.07.2024
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:42
2024-07-07T17:42
2024-07-07T17:42
в мире
мугла (провинция)
турция
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Мугла, на юго-западе страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х. Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Датча в 16.55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.
https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html
мугла (провинция)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мугла (провинция), турция
В мире, Мугла (провинция), Турция
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1