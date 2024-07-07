https://ria.ru/20240707/zatoplenie-1957972263.html

В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов

В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов - РИА Новости, 07.07.2024

В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов

Почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае, спасатели продолжают эвакуировать граждан, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:49

2024-07-07T08:49

2024-07-07T12:18

происшествия

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958005560_28:0:752:407_1920x0_80_0_0_c625c0dbe0fe63e662df83184c0bb09e.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае, спасатели продолжают эвакуировать граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Остаются затопленными: 97 частных домов; 177 приусадебных участков; нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами. Спасатели МЧС России: оказывают адресную помощь населению; отработали заявки по 699 адресам; откачали около двух миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Приморском крае за сутки от воды освободилось семь частных домов и 47 приусадебных участков. На месте работают 109 специалистов и 40 единиц техники.

https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html

https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024