https://ria.ru/20240707/zatoplenie-1957972263.html
В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов
В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов - РИА Новости, 07.07.2024
В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов
Почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае, спасатели продолжают эвакуировать граждан, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:49
2024-07-07T08:49
2024-07-07T12:18
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае, спасатели продолжают эвакуировать граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Остаются затопленными: 97 частных домов; 177 приусадебных участков; нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами. Спасатели МЧС России: оказывают адресную помощь населению; отработали заявки по 699 адресам; откачали около двух миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Приморском крае за сутки от воды освободилось семь частных домов и 47 приусадебных участков. На месте работают 109 специалистов и 40 единиц техники.
https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html
https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов
В Приморье остаются затопленными 97 частных домов и 177 участков