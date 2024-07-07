https://ria.ru/20240707/zaderzhanie-1958030855.html

В Израиле на "Дне сопротивления" правительству задержали пятерых активистов

В Израиле на "Дне сопротивления" правительству задержали пятерых активистов - РИА Новости, 07.07.2024

В Израиле на "Дне сопротивления" правительству задержали пятерых активистов

Полиция Израиля задержала за нарушение общественного порядка пятерых активистов, которые блокировали дорогу на одной из развязок к северу от Тель-Авива в ходе... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:02

2024-07-07T15:02

2024-07-07T16:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Полиция Израиля задержала за нарушение общественного порядка пятерых активистов, которые блокировали дорогу на одной из развязок к северу от Тель-Авива в ходе так называемого "Дня сопротивления" правительству, объявленного израильским протестным движением в воскресенье, сообщила пресс-служба полиции. По данным пресс-службы, крупные силы полиции с утра действуют с целью поддержания безопасности и общественного порядка, а также для обеспечения движения транспорта в ходе акций протеста и маршей, часть из которых не координируются с правоохранителями. "Некоторое время назад группа протестующих начала беспорядки, которые сопровождались перекрытием главной дороги на перекрестке "Кфар Ярок" ... Полиция объявила демонстрацию незаконной и разогнала нарушителей спокойствия. В ходе разблокировки автомагистрали полиция арестовала 5 подозреваемых в нарушении порядка и составила протоколы еще на семерых нарушителей. Также было составлено пять дополнительных протоколов на владельцев транспортных средств, перекрывших проезд", - говорится в сообщении. Протестные движения Израиля объявили 7 июля общенациональным "Днем сопротивления" правительству, с раннего утра сотни протестующих начали блокировать развязки и автомагистрали в разных районах страны с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников из сектора Газа, которые были похищены движением ХАМАС 7 октября 2023 года, то есть ровно девять месяцев назад. По данным организаторов, днем в Тель-Авиве пройдет демонстрация напротив здания всеобщей федерации трудящихся Израиля. Активисты планируют потребовать от профсоюзов "остановить экономику". Демонстрации достигнут пика к вечеру воскресенья, когда многотысячный митинг соберется у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. Массовое шествие также планируется у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Антиправительственные акции с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников проходят в Израиле еженедельно на протяжении нескольких месяцев. Объявленный "День сопротивления" приурочен к девяти месяцам с атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. В тот день радикалы похитили более 250 израильтян из южных районов Израиля. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами всё еще сохраняются. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240707/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240707/izrail-1957961143.html

https://ria.ru/20240622/miting-1954790627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году