https://ria.ru/20240707/yuzhnaya-1958014572.html

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.07.2024

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:28

2024-07-07T13:28

2024-07-07T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка "Юг" поразила самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, четыре орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины