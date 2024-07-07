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"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.07.2024
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13:28 07.07.2024 (обновлено: 14:04 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/yuzhnaya-1958014572.html
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.07.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:28
2024-07-07T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка "Юг" поразила самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, четыре орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 380 военных и танк в зоне ответственности "Южной" группировки

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка "Юг" поразила самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, четыре орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
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