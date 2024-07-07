https://ria.ru/20240707/yuzhnaya-1958014572.html
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.07.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:28
2024-07-07T13:28
2024-07-07T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f10f91ca144f5ae15bd46ba5bb5949.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка "Юг" поразила самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, четыре орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec5ce2cb55f4a627e6fbf8a96690b768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 380 военных и танк в зоне ответственности "Южной" группировки