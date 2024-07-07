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Чиновников в Минобороны Японии обвинили в халатности - РИА Новости, 07.07.2024
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09:58 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/yaponiya-1957984598.html
Чиновников в Минобороны Японии обвинили в халатности
Чиновников в Минобороны Японии обвинили в халатности - РИА Новости, 07.07.2024
Чиновников в Минобороны Японии обвинили в халатности
Десятки высокопоставленных чиновников "без погон" министерства обороны Японии понесут самое строгое наказание за халатное обращение с секретной информацией, а... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:58
2024-07-07T09:58
в мире
министерство обороны японии
япония
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ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Десятки высокопоставленных чиновников "без погон" министерства обороны Японии понесут самое строгое наказание за халатное обращение с секретной информацией, а также за издевательства над подчиненными и сексуальные домогательства, эту тему широко освещают японские СМИ в выходные. Об этом сообщает Газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источникиПосле скандала из-за сексуальных домогательств в отношении военнослужащей сил самообороны была проведена проверка, затронувшая 200 тысяч сотрудников ведомства "в форме". В результате расследования 245 человек понесли наказание. Теперь наступила очередь гражданских сотрудников, так называемого "отряда пиджаков". Стало известно, что в этой среде прочно укоренились издевательства над подчиненными. Газета "Асахи" сообщает, что "отряд пиджаков" во всех трех родах войск - сухопутных, морских и военно-воздушных силах самообороны - был замешан в халатном обращении с данными "особой секретности". Также были выявлены случаи сексуальных домогательств и издевательств над подчиненными. В ближайшее время несколько десятков действующих высокопоставленных чиновников будут подвергнуты "строгому взысканию". Обычно под "строгим взысканием" подразумевается несколько степеней наказания от предупреждения, сокращения зарплаты и запрета какое-то время приходить на рабочее место до понижения в должности, досрочной пенсии и даже увольнения. В частности, на многих военных кораблях морских сил самообороны были зафиксированы нарушения при обращении с секретными данными - сотрудникам, не имеющим доступа к таким данным, постоянно давали их обрабатывать. Это может стоить должностей руководству морских сил самообороны. Согласно сведениям газеты, в апреле министерство обороны выявило нарушения при обращении с секретными данными на эсминце "Инадзума", а затем и в морских и сухопутных силах самообороны. В связи с этим, по информации издания, глава штаба морских сил самообороны Рё Сакаи выразил намерение в ближайшее время подать в отставку. Дальнейшие проверки показали, что халатное обращение с секретными данными практиковалось во всех трех родах войск, проблема затрагивает также генштаб и штатское руководство. Агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники также сообщает, что во всех трех родах войск, не только во флоте, были выявлены нарушения в обращении с секретными данными. Киодо подтверждает, что несколько десятков высокопоставленных чиновников министерства могут понести наказание.
https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957693065.html
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html
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в мире, министерство обороны японии, япония
В мире, Министерство обороны Японии, Япония
Чиновников в Минобороны Японии обвинили в халатности

Чиновников в Минобороны Японии накажут за издевательства и халатность

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Десятки высокопоставленных чиновников "без погон" министерства обороны Японии понесут самое строгое наказание за халатное обращение с секретной информацией, а также за издевательства над подчиненными и сексуальные домогательства, эту тему широко освещают японские СМИ в выходные. Об этом сообщает Газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники
После скандала из-за сексуальных домогательств в отношении военнослужащей сил самообороны была проведена проверка, затронувшая 200 тысяч сотрудников ведомства "в форме". В результате расследования 245 человек понесли наказание. Теперь наступила очередь гражданских сотрудников, так называемого "отряда пиджаков". Стало известно, что в этой среде прочно укоренились издевательства над подчиненными.
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Газета "Асахи" сообщает, что "отряд пиджаков" во всех трех родах войск - сухопутных, морских и военно-воздушных силах самообороны - был замешан в халатном обращении с данными "особой секретности". Также были выявлены случаи сексуальных домогательств и издевательств над подчиненными. В ближайшее время несколько десятков действующих высокопоставленных чиновников будут подвергнуты "строгому взысканию". Обычно под "строгим взысканием" подразумевается несколько степеней наказания от предупреждения, сокращения зарплаты и запрета какое-то время приходить на рабочее место до понижения в должности, досрочной пенсии и даже увольнения.
В частности, на многих военных кораблях морских сил самообороны были зафиксированы нарушения при обращении с секретными данными - сотрудникам, не имеющим доступа к таким данным, постоянно давали их обрабатывать. Это может стоить должностей руководству морских сил самообороны.
Согласно сведениям газеты, в апреле министерство обороны выявило нарушения при обращении с секретными данными на эсминце "Инадзума", а затем и в морских и сухопутных силах самообороны. В связи с этим, по информации издания, глава штаба морских сил самообороны Рё Сакаи выразил намерение в ближайшее время подать в отставку. Дальнейшие проверки показали, что халатное обращение с секретными данными практиковалось во всех трех родах войск, проблема затрагивает также генштаб и штатское руководство.
Агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники также сообщает, что во всех трех родах войск, не только во флоте, были выявлены нарушения в обращении с секретными данными. Киодо подтверждает, что несколько десятков высокопоставленных чиновников министерства могут понести наказание.
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