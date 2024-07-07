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Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником - РИА Новости, 07.07.2024
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09:43 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/volodin-1957983816.html
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником - РИА Новости, 07.07.2024
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:43
2024-07-07T09:43
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю работников, ветеранов морского и речного флота России с профессиональным праздником", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте. Спикер Госдумы отметил, что развитие морского и речного транспорта важно для обеспечения надежности грузовых и пассажирских перевозок, укрепления экономики и повышения качества жизни граждан России. "Расширяя международные торговые связи, создавая новые туристические маршруты, безопасные условия для судоходства, работники отрасли вносят вклад в достижение национальных целей. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954264660.html
https://ria.ru/20230620/transport-1879434335.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Володин: развитие водного транспорта важно для обеспечения надежности перевозок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД.
"Поздравляю работников, ветеранов морского и речного флота России с профессиональным праздником", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте.
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Спикер Госдумы отметил, что развитие морского и речного транспорта важно для обеспечения надежности грузовых и пассажирских перевозок, укрепления экономики и повышения качества жизни граждан России.
"Расширяя международные торговые связи, создавая новые туристические маршруты, безопасные условия для судоходства, работники отрасли вносят вклад в достижение национальных целей. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Володин.
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