https://ria.ru/20240707/volodin-1957983816.html

Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником - РИА Новости, 07.07.2024

Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:43

2024-07-07T09:43

2024-07-07T09:43

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю работников, ветеранов морского и речного флота России с профессиональным праздником", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте. Спикер Госдумы отметил, что развитие морского и речного транспорта важно для обеспечения надежности грузовых и пассажирских перевозок, укрепления экономики и повышения качества жизни граждан России. "Расширяя международные торговые связи, создавая новые туристические маршруты, безопасные условия для судоходства, работники отрасли вносят вклад в достижение национальных целей. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954264660.html

https://ria.ru/20230620/transport-1879434335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф