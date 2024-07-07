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Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву

Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву - РИА Новости, 07.07.2024

Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву

Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о развитии стратегического сотрудничества двух стран, пишет профессор Саид Мунир Хасру в РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:17

2024-07-07T15:17

2024-07-07T15:17

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о развитии стратегического сотрудничества двух стран, пишет профессор Саид Мунир Хасру в статье для South China Morning Post."Встреча Моди и Путина <…> в Москве символизирует нечто большее, чем просто двусторонние переговоры. Она представляет собой кульминацию десятилетий доверия, стратегического сотрудничества и общих интересов", — говорится в статье.Как отметил Хасру, Нью-Дели старается укреплять связи и с Россией, и с Западом, чтобы сохранять стратегическую автономию и энергетическую безопасность. Балансирование между великими державами, вероятно, останется определяющей чертой внешней политики южноазиатского государства, полагает профессор.Ранее канцелярия премьера Индии сообщила, что Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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