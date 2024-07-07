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Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву - РИА Новости, 07.07.2024
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15:17 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву - РИА Новости, 07.07.2024
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о развитии стратегического сотрудничества двух стран, пишет профессор Саид Мунир Хасру в РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:17
2024-07-07T15:17
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о развитии стратегического сотрудничества двух стран, пишет профессор Саид Мунир Хасру в статье для South China Morning Post."Встреча Моди и Путина &lt;…&gt; в Москве символизирует нечто большее, чем просто двусторонние переговоры. Она представляет собой кульминацию десятилетий доверия, стратегического сотрудничества и общих интересов", — говорится в статье.Как отметил Хасру, Нью-Дели старается укреплять связи и с Россией, и с Западом, чтобы сохранять стратегическую автономию и энергетическую безопасность. Балансирование между великими державами, вероятно, останется определяющей чертой внешней политики южноазиатского государства, полагает профессор.Ранее канцелярия премьера Индии сообщила, что Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, москва, индия, нарендра моди, россия
В мире, Москва, Индия, Нарендра Моди, Россия
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву

Эксперт Хасру: визит Моди в Москву говорит об общих интересах РФ и Индии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о развитии стратегического сотрудничества двух стран, пишет профессор Саид Мунир Хасру в статье для South China Morning Post.
«
"Встреча Моди и Путина <…> в Москве символизирует нечто большее, чем просто двусторонние переговоры. Она представляет собой кульминацию десятилетий доверия, стратегического сотрудничества и общих интересов", — говорится в статье.
Как отметил Хасру, Нью-Дели старается укреплять связи и с Россией, и с Западом, чтобы сохранять стратегическую автономию и энергетическую безопасность. Балансирование между великими державами, вероятно, останется определяющей чертой внешней политики южноазиатского государства, полагает профессор.
Ранее канцелярия премьера Индии сообщила, что Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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