Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
Эксперт Хасру: визит Моди в Москву говорит об общих интересах РФ и Индии
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о развитии стратегического сотрудничества двух стран, пишет профессор Саид Мунир Хасру в статье для South China Morning Post.
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"Встреча Моди и Путина <…> в Москве символизирует нечто большее, чем просто двусторонние переговоры. Она представляет собой кульминацию десятилетий доверия, стратегического сотрудничества и общих интересов", — говорится в статье.
Как отметил Хасру, Нью-Дели старается укреплять связи и с Россией, и с Западом, чтобы сохранять стратегическую автономию и энергетическую безопасность. Балансирование между великими державами, вероятно, останется определяющей чертой внешней политики южноазиатского государства, полагает профессор.
Ранее канцелярия премьера Индии сообщила, что Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.
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