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В Москве прошел ночной велофестиваль - РИА Новости, 07.07.2024
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15:07 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/velofestival-1958032441.html
В Москве прошел ночной велофестиваль
В Москве прошел ночной велофестиваль - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве прошел ночной велофестиваль
Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:07
2024-07-07T15:07
общество
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В ночном велофестивале приняли участие более 35 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в стартовом городке работали интерактивные площадки партнеров мероприятия, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны. После финиша участники получили фирменные значки. Кроме того, в рамках велофестиваля прошел концерт, состоялось награждение победителей конкурсов, а также световое шоу.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве прошел ночной велофестиваль

Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастник Московского велофестиваля
Участник Московского велофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«
"В ночном велофестивале приняли участие более 35 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в стартовом городке работали интерактивные площадки партнеров мероприятия, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны. После финиша участники получили фирменные значки. Кроме того, в рамках велофестиваля прошел концерт, состоялось награждение победителей конкурсов, а также световое шоу.
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