https://ria.ru/20240707/velofestival-1958032441.html
В Москве прошел ночной велофестиваль
В Москве прошел ночной велофестиваль - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве прошел ночной велофестиваль
Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:07
2024-07-07T15:07
2024-07-07T15:07
общество
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В ночном велофестивале приняли участие более 35 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в стартовом городке работали интерактивные площадки партнеров мероприятия, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны. После финиша участники получили фирменные значки. Кроме того, в рамках велофестиваля прошел концерт, состоялось награждение победителей конкурсов, а также световое шоу.
https://ria.ru/20240706/festival-1957875176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве прошел ночной велофестиваль
Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве