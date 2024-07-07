https://ria.ru/20240707/velofestival-1958032441.html

В Москве прошел ночной велофестиваль

В Москве прошел ночной велофестиваль - РИА Новости, 07.07.2024

В Москве прошел ночной велофестиваль

Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:07

2024-07-07T15:07

2024-07-07T15:07

общество

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В ночном велофестивале приняли участие более 35 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в стартовом городке работали интерактивные площадки партнеров мероприятия, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны. После финиша участники получили фирменные значки. Кроме того, в рамках велофестиваля прошел концерт, состоялось награждение победителей конкурсов, а также световое шоу.

https://ria.ru/20240706/festival-1957875176.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва