Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми
Глава МИД Британии: новое правительство хочет перезагрузить отношения с Европой
© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Новое британское правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил новый руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
"Новое правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой. Мы концентрируемся на пакте безопасности между Великобританией и Европейским союзом в контексте продолжающейся войны на европейском континенте. Мы также думаем о климате, энергетике и миграции. Есть много областей, где мы можем сотрудничать", - отметил он на совместной пресс-конференции с главой польской дипломатии Радославом Сикорским, которая состоялась в Хобелине в центральной Польше.
Глава британского МИД также рассказал о новых договоренностях с европейцами. "Скоро, через несколько дней, мы проведем саммит европейского политического сообщества. Думаю, тогда этот новый дух сотрудничества проявит себя", - отметил он.
"Мы живем в трудный политический момент", - сказал Лэмми. "Сегодняшний мир определенно более опасен, чем тот, который я знал, когда пришел в политику 25 лет назад. Я хочу прояснить, что в зрелых демократиях всегда будут различия во мнениях, но мы не должны путать различия во мнениях с тем, что есть связано с угрозой авторитарных государств", - сказал он, призвав Запад к сотрудничеству на фоне контактов России с Ираном и Северной Кореей.
В субботу недавно назначенный британский министр обороны Джон Хили заявил, что его страна продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев. По его словам, новое британское правительство привержено повышению расходов на оборону до 2,5%, признав, что ВС Великобритании находились в состоянии опустошения и недофинансирования на протяжении 14 лет пребывания у власти Консервативной партии.