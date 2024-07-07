https://ria.ru/20240707/velikobritanija-1958071252.html

Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми

Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми - РИА Новости, 07.07.2024

Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми

Новое британское правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил новый руководитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:10

2024-07-07T19:10

2024-07-07T19:10

в мире

великобритания

европа

польша

кир стармер

радослав сикорский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_318:0:2753:1370_1920x0_80_0_0_e98b6a7a679e7ba583cb44b2760dd145.jpg

ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Новое британское правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил новый руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. "Новое правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой. Мы концентрируемся на пакте безопасности между Великобританией и Европейским союзом в контексте продолжающейся войны на европейском континенте. Мы также думаем о климате, энергетике и миграции. Есть много областей, где мы можем сотрудничать", - отметил он на совместной пресс-конференции с главой польской дипломатии Радославом Сикорским, которая состоялась в Хобелине в центральной Польше. Глава британского МИД также рассказал о новых договоренностях с европейцами. "Скоро, через несколько дней, мы проведем саммит европейского политического сообщества. Думаю, тогда этот новый дух сотрудничества проявит себя", - отметил он. "Мы живем в трудный политический момент", - сказал Лэмми. "Сегодняшний мир определенно более опасен, чем тот, который я знал, когда пришел в политику 25 лет назад. Я хочу прояснить, что в зрелых демократиях всегда будут различия во мнениях, но мы не должны путать различия во мнениях с тем, что есть связано с угрозой авторитарных государств", - сказал он, призвав Запад к сотрудничеству на фоне контактов России с Ираном и Северной Кореей. В субботу недавно назначенный британский министр обороны Джон Хили заявил, что его страна продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев. По его словам, новое британское правительство привержено повышению расходов на оборону до 2,5%, признав, что ВС Великобритании находились в состоянии опустошения и недофинансирования на протяжении 14 лет пребывания у власти Консервативной партии.

https://ria.ru/20240707/lemmi-1958068123.html

https://ria.ru/20240707/mneniya-1958069049.html

великобритания

европа

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, европа, польша, кир стармер, радослав сикорский, нато