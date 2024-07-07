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Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми - РИА Новости, 07.07.2024
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19:10 07.07.2024
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Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми
Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми - РИА Новости, 07.07.2024
Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми
Новое британское правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил новый руководитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:10
2024-07-07T19:10
в мире
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Новое британское правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил новый руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. "Новое правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой. Мы концентрируемся на пакте безопасности между Великобританией и Европейским союзом в контексте продолжающейся войны на европейском континенте. Мы также думаем о климате, энергетике и миграции. Есть много областей, где мы можем сотрудничать", - отметил он на совместной пресс-конференции с главой польской дипломатии Радославом Сикорским, которая состоялась в Хобелине в центральной Польше. Глава британского МИД также рассказал о новых договоренностях с европейцами. "Скоро, через несколько дней, мы проведем саммит европейского политического сообщества. Думаю, тогда этот новый дух сотрудничества проявит себя", - отметил он. "Мы живем в трудный политический момент", - сказал Лэмми. "Сегодняшний мир определенно более опасен, чем тот, который я знал, когда пришел в политику 25 лет назад. Я хочу прояснить, что в зрелых демократиях всегда будут различия во мнениях, но мы не должны путать различия во мнениях с тем, что есть связано с угрозой авторитарных государств", - сказал он, призвав Запад к сотрудничеству на фоне контактов России с Ираном и Северной Кореей. В субботу недавно назначенный британский министр обороны Джон Хили заявил, что его страна продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев. По его словам, новое британское правительство привержено повышению расходов на оборону до 2,5%, признав, что ВС Великобритании находились в состоянии опустошения и недофинансирования на протяжении 14 лет пребывания у власти Консервативной партии.
https://ria.ru/20240707/lemmi-1958068123.html
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в мире, великобритания, европа, польша, кир стармер, радослав сикорский, нато
В мире, Великобритания, Европа, Польша, Кир Стармер, Радослав Сикорский, НАТО
Великобритания хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил Лэмми

Глава МИД Британии: новое правительство хочет перезагрузить отношения с Европой

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Новое британское правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой, заявил новый руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
"Новое правительство во главе с Киром Стармером хочет перезагрузить отношения с Европой. Мы концентрируемся на пакте безопасности между Великобританией и Европейским союзом в контексте продолжающейся войны на европейском континенте. Мы также думаем о климате, энергетике и миграции. Есть много областей, где мы можем сотрудничать", - отметил он на совместной пресс-конференции с главой польской дипломатии Радославом Сикорским, которая состоялась в Хобелине в центральной Польше.
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Глава британского МИД также рассказал о новых договоренностях с европейцами. "Скоро, через несколько дней, мы проведем саммит европейского политического сообщества. Думаю, тогда этот новый дух сотрудничества проявит себя", - отметил он.
"Мы живем в трудный политический момент", - сказал Лэмми. "Сегодняшний мир определенно более опасен, чем тот, который я знал, когда пришел в политику 25 лет назад. Я хочу прояснить, что в зрелых демократиях всегда будут различия во мнениях, но мы не должны путать различия во мнениях с тем, что есть связано с угрозой авторитарных государств", - сказал он, призвав Запад к сотрудничеству на фоне контактов России с Ираном и Северной Кореей.
В субботу недавно назначенный британский министр обороны Джон Хили заявил, что его страна продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев. По его словам, новое британское правительство привержено повышению расходов на оборону до 2,5%, признав, что ВС Великобритании находились в состоянии опустошения и недофинансирования на протяжении 14 лет пребывания у власти Консервативной партии.
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