https://ria.ru/20240707/ushakov-1958024507.html
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой - РИА Новости, 07.07.2024
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:25
2024-07-07T14:25
2024-07-07T14:25
европа
россия
юрий ушаков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом СВО, отметив, что ему "не хватает фантазии" для подобного предположения. "Трудно сказать, мне на хватает фантазии", - сказал Ушаков, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о приблизительных сроках восстановления отношений с Европой на уровень хотя бы 2021 года, комментарий помощника президента размещен в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, юрий ушаков, павел зарубин, в мире
Европа, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой
Ушаков не смог назвать возможные сроки восстановления отношений с Европой