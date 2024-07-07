https://ria.ru/20240707/ushakov-1958024507.html

Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой

Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой - РИА Новости, 07.07.2024

Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой

Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:25

2024-07-07T14:25

2024-07-07T14:25

европа

россия

юрий ушаков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом СВО, отметив, что ему "не хватает фантазии" для подобного предположения. "Трудно сказать, мне на хватает фантазии", - сказал Ушаков, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о приблизительных сроках восстановления отношений с Европой на уровень хотя бы 2021 года, комментарий помощника президента размещен в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

европа

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Варвара Скокшина

европа, россия, юрий ушаков, павел зарубин, в мире