Рейтинг@Mail.ru
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ushakov-1958024507.html
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой - РИА Новости, 07.07.2024
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:25
2024-07-07T14:25
европа
россия
юрий ушаков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4efb9419864e217bd990d1e2924fecb4.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом СВО, отметив, что ему "не хватает фантазии" для подобного предположения. "Трудно сказать, мне на хватает фантазии", - сказал Ушаков, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о приблизительных сроках восстановления отношений с Европой на уровень хотя бы 2021 года, комментарий помощника президента размещен в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5cddcabe6c5c9d7fa1f90f2b24f8b6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, юрий ушаков, павел зарубин, в мире
Европа, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений с Европой

Ушаков не смог назвать возможные сроки восстановления отношений с Европой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Россией и Европой до уровня перед началом СВО, отметив, что ему "не хватает фантазии" для подобного предположения.
"Трудно сказать, мне на хватает фантазии", - сказал Ушаков, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о приблизительных сроках восстановления отношений с Европой на уровень хотя бы 2021 года, комментарий помощника президента размещен в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Запад в депрессии — Россию ему не догнать и не перегнать
Вчера, 08:00
 
ЕвропаРоссияЮрий УшаковПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала