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Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/udar-1958004756.html
Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2024
Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в районе Алешек Херсонской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:10
2024-07-07T12:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в районе Алешек Херсонской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера вечером украинские террористы вновь атаковали дачный поселок "Экспресс" в Алешкинском МО, на этот раз - FPV-дронами. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", - написал Сальдо. По его словам, прибывшие на тушение пожара спасатели оказали пострадавшим первую помощь. Женщин затем доставили в больницу. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957064256.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар по дачному поселку в районе Алешек в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в районе Алешек Херсонской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вчера вечером украинские террористы вновь атаковали дачный поселок "Экспресс" в Алешкинском МО, на этот раз - FPV-дронами. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", - написал Сальдо.
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По его словам, прибывшие на тушение пожара спасатели оказали пострадавшим первую помощь. Женщин затем доставили в больницу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоПроисшествия
 
 
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