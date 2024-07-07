https://ria.ru/20240707/udar-1958004756.html

Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2024

Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в районе Алешек Херсонской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:10

2024-07-07T12:10

2024-07-07T12:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дачному поселку в районе Алешек Херсонской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера вечером украинские террористы вновь атаковали дачный поселок "Экспресс" в Алешкинском МО, на этот раз - FPV-дронами. Две женщины получили ожоги 2-3 степени", - написал Сальдо. По его словам, прибывшие на тушение пожара спасатели оказали пострадавшим первую помощь. Женщин затем доставили в больницу. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html

https://ria.ru/20240703/obstrel-1957064256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия