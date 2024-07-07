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В МЧС рассказали, чем осложняется тушение пожара под Алуштой - РИА Новости, 07.07.2024
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02:06 07.07.2024 (обновлено: 02:27 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/tushenie-1957957551.html
В МЧС рассказали, чем осложняется тушение пожара под Алуштой
В МЧС рассказали, чем осложняется тушение пожара под Алуштой - РИА Новости, 07.07.2024
В МЧС рассказали, чем осложняется тушение пожара под Алуштой
Тушение пожара под Алуштой, где горит газопровод, осложняется труднодоступной горной местностью, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T02:06
2024-07-07T02:27
происшествия
алушта
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тушение пожара под Алуштой, где горит газопровод, осложняется труднодоступной горной местностью, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России. Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Для ликвидации пожара организованы два боевых участка. Тушение пожара осложняется труднодоступной горной местностью", - говорится в сообщении. По утонченной информации, к тушению привлечено порядка 90 человек и 26 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240707/alushta-1957954548.html
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происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алушта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, чем осложняется тушение пожара под Алуштой

МЧС: тушение пожара под Алуштой осложняется труднодоступной горной местностью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тушение пожара под Алуштой, где горит газопровод, осложняется труднодоступной горной местностью, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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"Для ликвидации пожара организованы два боевых участка. Тушение пожара осложняется труднодоступной горной местностью", - говорится в сообщении.
По утонченной информации, к тушению привлечено порядка 90 человек и 26 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияАлуштаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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