https://ria.ru/20240707/turtsija-1958105412.html
Мир не способен решить конфликт на Украине, считают в Турции
Мир не способен решить конфликт на Украине, считают в Турции - РИА Новости, 07.07.2024
Мир не способен решить конфликт на Украине, считают в Турции
Мир не располагает механизмом для урегулирования ситуации на Украине, считает спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:37
2024-07-07T23:37
2024-07-07T23:37
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Мир не располагает механизмом для урегулирования ситуации на Украине, считает спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. "В мире много проблем, конфликтных зон. Есть множество причин их появления. Но главная причина – отсутствие справедливой мировой системы. Сегодня в мире нет перспективы решения климатического, миграционного кризисов. Потому что нет мировой системы, способной решить их", - сказал политик. Куртулмуш обратил внимание на конфликт на Украине, продолжающийся уже три года. "Вы говорите о кризисе между Украиной и Россией. Он продолжается три года, десятки тысяч людей погибли перед глазами всего мира. Но вы не можете это предотвратить. Потому, что мировая система не обладает соответствующим механизмом", - сказал Куртулмуш, выступая в воскресенье в Вашингтоне, выступление транслировалось на его странице в соцсети Х.
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в мире, украина, турция, россия, нуман куртулмуш
В мире, Украина, Турция, Россия, Нуман Куртулмуш
Мир не способен решить конфликт на Украине, считают в Турции
Спикер парламента Турции: мир не способен урегулировать ситуацию на Украине