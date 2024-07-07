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СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024
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19:33 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/tsru-1958074205.html
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе
Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:33
2024-07-07T19:33
в мире
израиль
каир (город)
сша
уильям бернс
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
хамас
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "Ожидается, что глава ЦРУ отправится в Каир на неделе для участия в переговорах по сделке по пленным и прекращению войны, продолжающейся в секторе Газа девять месяцев", - заявил источник телеканала. По информации источника, в течение нескольких часов ожидается также прибытие в египетскую столицу израильской делегации с целью возобновления переговоров по Газе. Ранее телеканал сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
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в мире, израиль, каир (город), сша, уильям бернс, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), США, Уильям Бернс, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе

Al ahera News: глава ЦРУ посетит Каир для диалога по Газе и сделке по пленным

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
«
"Ожидается, что глава ЦРУ отправится в Каир на неделе для участия в переговорах по сделке по пленным и прекращению войны, продолжающейся в секторе Газа девять месяцев", - заявил источник телеканала.
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По информации источника, в течение нескольких часов ожидается также прибытие в египетскую столицу израильской делегации с целью возобновления переговоров по Газе.
Ранее телеканал сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
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В миреИзраильКаир (город)СШАУильям БернсДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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