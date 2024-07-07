https://ria.ru/20240707/tsru-1958074205.html

СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе

СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе

Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:33

2024-07-07T19:33

2024-07-07T19:33

в мире

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каир (город)

сша

уильям бернс

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

хамас

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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "Ожидается, что глава ЦРУ отправится в Каир на неделе для участия в переговорах по сделке по пленным и прекращению войны, продолжающейся в секторе Газа девять месяцев", - заявил источник телеканала. По информации источника, в течение нескольких часов ожидается также прибытие в египетскую столицу израильской делегации с целью возобновления переговоров по Газе. Ранее телеканал сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.

https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html

https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957840658.html

израиль

каир (город)

сша

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в мире, израиль, каир (город), сша, уильям бернс, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году