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СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе
Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:33
2024-07-07T19:33
2024-07-07T19:33
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "Ожидается, что глава ЦРУ отправится в Каир на неделе для участия в переговорах по сделке по пленным и прекращению войны, продолжающейся в секторе Газа девять месяцев", - заявил источник телеканала. По информации источника, в течение нескольких часов ожидается также прибытие в египетскую столицу израильской делегации с целью возобновления переговоров по Газе. Ранее телеканал сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
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в мире, израиль, каир (город), сша, уильям бернс, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), США, Уильям Бернс, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: глава ЦРУ посетит Каир для участия в переговорах по Газе
Al ahera News: глава ЦРУ посетит Каир для диалога по Газе и сделке по пленным