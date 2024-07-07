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Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/trenirovki-1958106155.html
Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе
Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе - РИА Новости, 07.07.2024
Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе
Тренировки проведет Черноморский флот в Севастополе ночью в понедельник, будут слышны громкие одиночные выстрелы, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:44
2024-07-07T23:44
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тренировки проведет Черноморский флот в Севастополе ночью в понедельник, будут слышны громкие одиночные выстрелы, предупредил губернатор Михаил Развожаев. "В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.), поэтому предупреждаю заранее", - написал он в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе

Черноморский флот проведет тренировки в Севастополе ночью, буду слышны выстрелы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тренировки проведет Черноморский флот в Севастополе ночью в понедельник, будут слышны громкие одиночные выстрелы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
«
"В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.), поэтому предупреждаю заранее", - написал он в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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