https://ria.ru/20240707/trenirovki-1958106155.html

Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе

Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе - РИА Новости, 07.07.2024

Развожаев предупредил о ночных тренировках флота в Севастополе

Тренировки проведет Черноморский флот в Севастополе ночью в понедельник, будут слышны громкие одиночные выстрелы, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:44

2024-07-07T23:44

2024-07-07T23:44

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тренировки проведет Черноморский флот в Севастополе ночью в понедельник, будут слышны громкие одиночные выстрелы, предупредил губернатор Михаил Развожаев. "В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.), поэтому предупреждаю заранее", - написал он в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20240705/ssha-1957725856.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность