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"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - РИА Новости, 07.07.2024
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16:24 07.07.2024 (обновлено: 16:25 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - РИА Новости, 07.07.2024
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
Владимир Зеленский рассматривает вариант замены главкома ВСУ Александра Сырского другим генералом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:24
2024-07-07T16:25
в мире
россия
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает вариант замены главкома ВСУ Александра Сырского другим генералом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Прим. ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — отметил он.Джонсон подчеркнул, что главком ВСУ сделал некоторые тактические ошибки. Например, он не укрепил линии обороны в Харьковской области перед тем, как российская армия начала наступление, добавил он. Кроме того, у Сырского больше нет необходимого количества солдат для сдерживания российской армии, заключил эксперт.Во вторник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.В пятницу Министерство обороны России заявило, что группировка "Днепр" за неделю уничтожила 635 боевиков ВСУ, группировка "Восток" — 900 украинских военных, "Север" — 1,6 тысячи солдат. Также, согласно сообщению ведомства, за неделю в плен сдались 32 военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
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в мире, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому

Джонсон: Зеленский намерен заменить Сырского

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает вариант замены главкома ВСУ Александра Сырского другим генералом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Прим. ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — отметил он.
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Джонсон подчеркнул, что главком ВСУ сделал некоторые тактические ошибки. Например, он не укрепил линии обороны в Харьковской области перед тем, как российская армия начала наступление, добавил он. Кроме того, у Сырского больше нет необходимого количества солдат для сдерживания российской армии, заключил эксперт.
Во вторник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
В пятницу Министерство обороны России заявило, что группировка "Днепр" за неделю уничтожила 635 боевиков ВСУ, группировка "Восток" — 900 украинских военных, "Север" — 1,6 тысячи солдат. Также, согласно сообщению ведомства, за неделю в плен сдались 32 военнослужащих ВСУ.
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В миреРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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