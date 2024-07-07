https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html

Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник

Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024

Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник

Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T05:03

2024-07-07T05:03

2024-07-07T05:24

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-30см

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-30см