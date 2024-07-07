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Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.07.2024 (обновлено: 05:24 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник
Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:03
2024-07-07T05:24
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-30см
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-30см
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник

Истребитель Су-30СМ уничтожил БПЛА в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребитель Су-30СМ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении.
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Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко
15 июня, 07:04
Как отметили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-30СМ
 
 
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