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Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник
Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:03
2024-07-07T05:03
2024-07-07T05:24
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су-30см
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см также отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-30см
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ
Экипаж Су-30СМ уничтожил в зоне СВО украинский беспилотник
Истребитель Су-30СМ уничтожил БПЛА в зоне ответственности группировки "Запад"