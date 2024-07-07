Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом
Премьер Британии Стармер обсудил с Нетаньяху и Аббасом ситуацию в секторе Газа
© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию по конфликту в секторе Газа, сообщает офис премьер-министра.
Согласно сообщениям, опубликованным на сайте британского правительства, Стармер призвал обоих лидеров добиться режима прекращения огня и доступа гуманитарной помощи мирному населению, а также отметил важность возвращения израильских заложников из плена. В разговоре с Нетаньяху премьер пообещал продолжить и углубить сотрудничество с Израилем с целью "предотвращения угроз для еврейского государства".
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"Премьер-министр (Стармер - ред.)... заявил, что планирует и дальше углублять близкие отношения между двумя странами... Премьер-министр подчеркнул, что привержен продолжению жизненно важного сотрудничества Великобритании и Израиля с целью сдержать враждебные угрозы (в адрес Израиля - ред.)", - говорится в пресс-релизе по поводу разговора Стармера с Нетаньяху.
Стармер также выразил соболезнования в связи с нападением радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и указал на важность соблюдения решения о создании в регионе двух государств - Израиля и Палестины. Согласно другому пресс-релизу, в разговоре с Аббасом премьер рассказал о приоритетах страны, в том числе по ускорению гуманитарной помощи и финансовой поддержке Палестинской национальной администрации.
"Премьер отметил, что его позиция по признанию государства Палестины и способствованию достижения мира является неоспоримым правом палестинцев", - говорится в пресс-релизе по поводу разговора Стармера с Аббасом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.