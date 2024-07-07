https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html

Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом

Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом - РИА Новости, 07.07.2024

Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию по... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:29

2024-07-07T17:29

2024-07-07T17:33

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию по конфликту в секторе Газа, сообщает офис премьер-министра. Согласно сообщениям, опубликованным на сайте британского правительства, Стармер призвал обоих лидеров добиться режима прекращения огня и доступа гуманитарной помощи мирному населению, а также отметил важность возвращения израильских заложников из плена. В разговоре с Нетаньяху премьер пообещал продолжить и углубить сотрудничество с Израилем с целью "предотвращения угроз для еврейского государства". "Премьер-министр (Стармер - ред.)... заявил, что планирует и дальше углублять близкие отношения между двумя странами... Премьер-министр подчеркнул, что привержен продолжению жизненно важного сотрудничества Великобритании и Израиля с целью сдержать враждебные угрозы (в адрес Израиля - ред.)", - говорится в пресс-релизе по поводу разговора Стармера с Нетаньяху. Стармер также выразил соболезнования в связи с нападением радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и указал на важность соблюдения решения о создании в регионе двух государств - Израиля и Палестины. Согласно другому пресс-релизу, в разговоре с Аббасом премьер рассказал о приоритетах страны, в том числе по ускорению гуманитарной помощи и финансовой поддержке Палестинской национальной администрации. "Премьер отметил, что его позиция по признанию государства Палестины и способствованию достижения мира является неоспоримым правом палестинцев", - говорится в пресс-релизе по поводу разговора Стармера с Аббасом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20231102/storonniki-1907031266.html

https://ria.ru/20240604/netanyakhu-1950510094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, великобритания, кир стармер, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году