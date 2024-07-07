https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958064202.html

Спецоперация, 7 июля: освобождение Чигари и сбитые над Мелитополем HIMARS

Спецоперация, 7 июля: освобождение Чигари и сбитые над Мелитополем HIMARS - РИА Новости, 07.07.2024

Спецоперация, 7 июля: освобождение Чигари и сбитые над Мелитополем HIMARS

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и посредниках при мирных переговорах — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:24

2024-07-07T18:24

2024-07-07T19:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

михаил подоляк

владимир зеленский

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952907334_0:146:3084:1881_1920x0_80_0_0_c5dda08462528819d692e469c8c7de1e.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и посредниках при мирных переговорах — в материале РИА Новости.Освобождение Чигари и более выгодные рубежи Подразделения группировки "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. Общие потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировок "Восток" и "Запад", военные Южной группировки улучшили положение по переднему краю, войска "Центра" улучшили тактическое положение. Российская ПВО сбила три управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник, добавили в оборонном ведомстве. Беспилотники ВСУ над Воронежской областью Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В границах района ввели режим ЧС. Кроме того, Гусев сообщил о перекрытии участка автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств. Вражеские HIMARS над МелитополемРоссийская система ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, обломки четырех из них упали на севере города, сообщила городская администрация. "По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс". Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", — говорится в публикации в Telegram-канале.На месте работают подразделения МЧС. Кто не годится в посредники КиевуСоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. "Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе РФ, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.При этом он заявил, для Украины не все страны подходят в качестве посредника. "Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят: "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества", — добавил Подоляк.Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники — ООН и Турция. Куда плыли украинские солдаты на самодельных плотахЧетверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались в плен российским силам в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения", — рассказал собеседник агентства.Что узнали российские специалисты о ракете Storm ShadowРоссийские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением. Кумулятивная часть ракеты Storm Shadow / SCALP представляет собой предмет цилиндрической формы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса. "Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. <...> Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем возможную глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности и какие применяются датчики цели", — сказал специалист.Как "Искандер" уничтожил Patriot и РЛС "Жираф"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot и РЛС "Жираф" в Одесской области. "Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанесен удар по позиции батареи зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские военные на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен Четыре украинских военных сделали самодельный плот из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. 2024-07-07T18:24 true PT0M33S

Изучение российскими специалистами кумулятивной части ракет Storm Shadow Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Ее изучение позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением. 2024-07-07T18:24 true PT1M34S

Удар "Искандера" по позиции батареи украинского ЗРК Patriot в Одесской области Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области, уничтожены 2 пусковые установки Patriot и радиолокационная станция, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео. 2024-07-07T18:24 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, михаил подоляк, владимир зеленский, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон