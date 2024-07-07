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ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 07.07.2024
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13:29 07.07.2024 (обновлено: 13:34 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958014879.html
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 07.07.2024
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:29
2024-07-07T13:34
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов: Угледар, Великая Новосёлка , Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на данном участке фронта бронетранспортер М113, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 152 мм орудие Д-20, 105 мм орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Минобороны: группировка "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов: Угледар, Великая Новосёлка , Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на данном участке фронта бронетранспортер М113, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 152 мм орудие Д-20, 105 мм орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
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