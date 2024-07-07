https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958014879.html

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 07.07.2024

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:29

2024-07-07T13:29

2024-07-07T13:34

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов: Угледар, Великая Новосёлка , Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на данном участке фронта бронетранспортер М113, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 152 мм орудие Д-20, 105 мм орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность