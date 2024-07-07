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Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак - РИА Новости, 07.07.2024
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13:26 07.07.2024 (обновлено: 13:32 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958014335.html
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак - РИА Новости, 07.07.2024
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки шесть атак, потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, танк, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:26
2024-07-07T13:32
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки шесть атак, потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, танк, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики."За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", - говорится в сводке министерства.По информации министерства, потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сша, россия, торецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Россия, Торецк
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак

Минобороны: группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки шесть атак, потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, танк, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.
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"За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", - говорится в сводке министерства.
По информации министерства, потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАРоссияТорецк
 
 
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