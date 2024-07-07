https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958014335.html

Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак

Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак - РИА Новости, 07.07.2024

Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак

Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки шесть атак, потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, танк, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:26

2024-07-07T13:26

2024-07-07T13:32

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки шесть атак, потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, танк, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики."За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", - говорится в сводке министерства.По информации министерства, потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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сша

россия

торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сша, россия, торецк