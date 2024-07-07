https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958014096.html

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.07.2024

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:25

2024-07-07T13:25

2024-07-07T13:35

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 450 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 112-й бригад теробороны, а также 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчанок, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.Кроме того, в течение суток группировка "Запад" уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также два полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания