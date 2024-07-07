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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.07.2024
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13:25 07.07.2024 (обновлено: 13:35 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1958014096.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.07.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:25
2024-07-07T13:35
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 450 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 112-й бригад теробороны, а также 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчанок, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.Кроме того, в течение суток группировка "Запад" уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также два полевых склада боеприпасов ВСУ.
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киев, россия, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Великобритания
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группы "Запад"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 450 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 112-й бригад теробороны, а также 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчанок, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубицы М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.
Кроме того, в течение суток группировка "Запад" уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также два полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВеликобритания
 
 
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