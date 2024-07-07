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Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 07.07.2024 (обновлено: 05:24 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957962390.html
Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами
Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами - РИА Новости, 07.07.2024
Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами
Военнослужащие группировки войск "Днепр", находящиеся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, обеспечены готовыми блюдами, которые не требует... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:11
2024-07-07T05:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр", находящиеся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, обеспечены готовыми блюдами, которые не требует дополнительной термической обработки, сообщил журналистам начальник продовольственной службы одного из полков группировки войск "Днепр" с позывным "Енот". "Для личного состава, который находится на линии боевого соприкосновения, где нет возможности приготовления пищи, используется продукция, не требующая варки... Гречка с говядиной, рис, рагу из овощей, каша рисовая со сладким изюмом. На линии боевого соприкосновения выдаются законсервированные рассольники, сельдь и другое, что не портится, и военнослужащим не требуется что-то готовить", - рассказал офицер. По его словам, в более спокойных условиях тыловых районов для питания военнослужащих используются продукция, которая требует варки: говядина, суп харчо, щи. В рационе российских военных имеются все виды сладостей, в том числе фруктовые джемы.
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами

Боец ВС России: "Днепр" на линии соприкосновения обеспечен необходимыми блюдами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр", находящиеся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, обеспечены готовыми блюдами, которые не требует дополнительной термической обработки, сообщил журналистам начальник продовольственной службы одного из полков группировки войск "Днепр" с позывным "Енот".
"Для личного состава, который находится на линии боевого соприкосновения, где нет возможности приготовления пищи, используется продукция, не требующая варки... Гречка с говядиной, рис, рагу из овощей, каша рисовая со сладким изюмом. На линии боевого соприкосновения выдаются законсервированные рассольники, сельдь и другое, что не портится, и военнослужащим не требуется что-то готовить", - рассказал офицер.
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По его словам, в более спокойных условиях тыловых районов для питания военнослужащих используются продукция, которая требует варки: говядина, суп харчо, щи. В рационе российских военных имеются все виды сладостей, в том числе фруктовые джемы.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
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