https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957962390.html

Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами

Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами - РИА Новости, 07.07.2024

Бойцы группировки войск "Днепр" обеспечены всеми необходимыми блюдами

Военнослужащие группировки войск "Днепр", находящиеся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, обеспечены готовыми блюдами, которые не требует... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T05:11

2024-07-07T05:11

2024-07-07T05:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр", находящиеся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, обеспечены готовыми блюдами, которые не требует дополнительной термической обработки, сообщил журналистам начальник продовольственной службы одного из полков группировки войск "Днепр" с позывным "Енот". "Для личного состава, который находится на линии боевого соприкосновения, где нет возможности приготовления пищи, используется продукция, не требующая варки... Гречка с говядиной, рис, рагу из овощей, каша рисовая со сладким изюмом. На линии боевого соприкосновения выдаются законсервированные рассольники, сельдь и другое, что не портится, и военнослужащим не требуется что-то готовить", - рассказал офицер. По его словам, в более спокойных условиях тыловых районов для питания военнослужащих используются продукция, которая требует варки: говядина, суп харчо, щи. В рационе российских военных имеются все виды сладостей, в том числе фруктовые джемы.

https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html

запорожская область

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запорожская область