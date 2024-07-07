https://ria.ru/20240707/siyyarto-1958034099.html
Сийярто объяснил, почему в Европе углубляется военный кризис
Сийярто объяснил, почему в Европе углубляется военный кризис - РИА Новости, 07.07.2024
Сийярто объяснил, почему в Европе углубляется военный кризис
Прошедшая неделя показала, что кризис в ЕС усугубляют многочисленные провоенные политики, которые поставляют Украине оружие, фантазируют об отправке туда войск... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:18
2024-07-07T15:18
2024-07-07T15:18
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БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Прошедшая неделя показала, что кризис в ЕС усугубляют многочисленные провоенные политики, которые поставляют Украине оружие, фантазируют об отправке туда войск и ведут разговор о применении ядерного оружия, а миротворческую попытку венгерского премьер-министра Виктора Орбана воспринимают в штыки, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. "Прошедшая неделя объяснила, почему в Европе углубляется военный кризис. В Европе полно провоенных политиков, которые на этой неделе вылезли вперед, высказывались и критиковали венгерское правительство и венгерского премьер-министра за работу ради мира и ведение переговоров о возможности мира", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По словам Сийярто, "за последние два с половиной года эти провоенные политики постоянно усугубляли военный кризис в Европе поставками оружия, фантазиями об отправке наземных войск и разговорами о ядерном оружии". В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html
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в мире, россия, украина, европа, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Россия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Сийярто объяснил, почему в Европе углубляется военный кризис
Сийярто: кризис в ЕС усугубляют провоенные политики, поставляющие Украине оружие
БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Прошедшая неделя показала, что кризис в ЕС усугубляют многочисленные провоенные политики, которые поставляют Украине оружие, фантазируют об отправке туда войск и ведут разговор о применении ядерного оружия, а миротворческую попытку венгерского премьер-министра Виктора Орбана воспринимают в штыки, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
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"Прошедшая неделя объяснила, почему в Европе углубляется военный кризис. В Европе полно провоенных политиков, которые на этой неделе вылезли вперед, высказывались и критиковали венгерское правительство и венгерского премьер-министра за работу ради мира и ведение переговоров о возможности мира", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По словам Сийярто, "за последние два с половиной года эти провоенные политики постоянно усугубляли военный кризис в Европе поставками оружия, фантазиями об отправке наземных войск и разговорами о ядерном оружии".
В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.