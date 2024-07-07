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Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни - РИА Новости, 07.07.2024
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14:46 07.07.2024 (обновлено: 19:20 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни - РИА Новости, 07.07.2024
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни
Европейским политикам следует "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках "миссии мира", заявил в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:46
2024-07-07T19:20
в мире
россия
венгрия
москва
виктор орбан
петер сийярто
жозеп боррель
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Европейским политикам следует "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках "миссии мира", заявил в видеообращении в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Он напомнил, что сегодня подходит к концу первая неделя председательства Венгрии в Евросовете. По словам министра, за это время стало понятно, что в следующие полгода это будет миротворческая миссия Будапешта. Он добавил, что его страна приложит все усилия для прекращения конфликта на Украине, чтобы Европа наконец-то смогла выкарабкаться из удушающего кризиса.Сийярто также отметил, что Орбан столкнулся с критикой провоенных европейских политиков из-за своей поездки в Россию. &quot;Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить&quot;, — подчеркнул министр.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что этот шаг нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Сийярто на фоне критики Брюсселя призвал не путать политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html
https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html
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в мире, россия, венгрия, москва, виктор орбан, петер сийярто, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, facebook, визит орбана в россию
В мире, Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Facebook, Визит Орбана в Россию
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни

Сийярто посоветовал политикам ЕС пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Европейским политикам следует "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках "миссии мира", заявил в видеообращении в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он напомнил, что сегодня подходит к концу первая неделя председательства Венгрии в Евросовете. По словам министра, за это время стало понятно, что в следующие полгода это будет миротворческая миссия Будапешта. Он добавил, что его страна приложит все усилия для прекращения конфликта на Украине, чтобы Европа наконец-то смогла выкарабкаться из удушающего кризиса.
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11 марта, 01:53
Сийярто также отметил, что Орбан столкнулся с критикой провоенных европейских политиков из-за своей поездки в Россию.
«

"Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить", — подчеркнул министр.

Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что этот шаг нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Сийярто на фоне критики Брюсселя призвал не путать политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 16:33
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.
Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанПетер СийяртоЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияFacebookВизит Орбана в Россию
 
 
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