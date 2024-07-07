Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни
Сийярто посоветовал политикам ЕС пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Европейским политикам следует "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках "миссии мира", заявил в видеообращении в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он напомнил, что сегодня подходит к концу первая неделя председательства Венгрии в Евросовете. По словам министра, за это время стало понятно, что в следующие полгода это будет миротворческая миссия Будапешта. Он добавил, что его страна приложит все усилия для прекращения конфликта на Украине, чтобы Европа наконец-то смогла выкарабкаться из удушающего кризиса.
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Сийярто также отметил, что Орбан столкнулся с критикой провоенных европейских политиков из-за своей поездки в Россию.
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"Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить", — подчеркнул министр.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что этот шаг нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Сийярто на фоне критики Брюсселя призвал не путать политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.
Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
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