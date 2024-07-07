https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html

Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни

Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни - РИА Новости, 07.07.2024

Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни

Европейским политикам следует "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках "миссии мира", заявил в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:46

2024-07-07T14:46

2024-07-07T19:20

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виктор орбан

петер сийярто

жозеп боррель

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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Европейским политикам следует "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в рамках "миссии мира", заявил в видеообращении в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Он напомнил, что сегодня подходит к концу первая неделя председательства Венгрии в Евросовете. По словам министра, за это время стало понятно, что в следующие полгода это будет миротворческая миссия Будапешта. Он добавил, что его страна приложит все усилия для прекращения конфликта на Украине, чтобы Европа наконец-то смогла выкарабкаться из удушающего кризиса.Сийярто также отметил, что Орбан столкнулся с критикой провоенных европейских политиков из-за своей поездки в Россию. "Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить", — подчеркнул министр.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что этот шаг нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Сийярто на фоне критики Брюсселя призвал не путать политиков, выступающих за продолжение боевых действий, с населением Европы. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html

https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957619064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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