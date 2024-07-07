https://ria.ru/20240707/sevastopol-1958009377.html

В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от атаки ВСУ

В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024

В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от атаки ВСУ

В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от ракетной атаки ВСУ, под которую попал севастопольский пляж 23 июня, сообщил губернатор города... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:50

2024-07-07T12:50

2024-07-07T12:50

севастополь

москва

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от ракетной атаки ВСУ, под которую попал севастопольский пляж 23 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются шесть пациентов, все дети выписаны домой. Хорошие новости: из московских клиник выписаны еще пять человек. 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести", - написал Развожаев. Губернатор напомнил, что после атаки ВСУ 23 июня на лечение в московские клиники направили 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957834340.html

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html

севастополь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms