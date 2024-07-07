В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от атаки ВСУ
Губернатор Развожаев: в больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. В больницах Севастополя и Москвы остаются 17 пострадавших от ракетной атаки ВСУ, под которую попал севастопольский пляж 23 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются шесть пациентов, все дети выписаны домой. Хорошие новости: из московских клиник выписаны еще пять человек. 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести", - написал Развожаев.
Губернатор напомнил, что после атаки ВСУ 23 июня на лечение в московские клиники направили 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.