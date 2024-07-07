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В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез - РИА Новости, 07.07.2024
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10:28 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/salmonellez-1957989089.html
В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез
В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез - РИА Новости, 07.07.2024
В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез
Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:28
2024-07-07T10:28
происшествия
гусиноозерск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике. В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились 5 июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Позже в субботу прокуратура уточнила, что число отравившихся выросло до 70 человек, 39 из них - дети, в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту. "Установлено, что групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза", - говорится в сообщении. Возбудитель обнаружен у 75 человек, 42 из них - дети, уточнили в ведомстве. Контролируется выполнение предписанных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий, продолжается эпидрасследование по установлению причинно-следственной связи возникновения группового очага, добавили в публикации.
https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html
https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955506193.html
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происшествия, гусиноозерск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Гусиноозерск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез

В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе подтвердили сальмонеллез

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедик-лаборант исследует кровь
Медик-лаборант исследует кровь - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике.
В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились 5 июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Позже в субботу прокуратура уточнила, что число отравившихся выросло до 70 человек, 39 из них - дети, в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.
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"Установлено, что групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза", - говорится в сообщении.
Возбудитель обнаружен у 75 человек, 42 из них - дети, уточнили в ведомстве.
Контролируется выполнение предписанных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий, продолжается эпидрасследование по установлению причинно-следственной связи возникновения группового очага, добавили в публикации.
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ПроисшествияГусиноозерскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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