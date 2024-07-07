https://ria.ru/20240707/salmonellez-1957989089.html

В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез

В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез - РИА Новости, 07.07.2024

В Бурятии у 75 человек подтвердили сальмонеллез

Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:28

2024-07-07T10:28

2024-07-07T10:28

происшествия

гусиноозерск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске, сообщает Роспотребнадзор по республике. В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились 5 июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Позже в субботу прокуратура уточнила, что число отравившихся выросло до 70 человек, 39 из них - дети, в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту. "Установлено, что групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза", - говорится в сообщении. Возбудитель обнаружен у 75 человек, 42 из них - дети, уточнили в ведомстве. Контролируется выполнение предписанных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий, продолжается эпидрасследование по установлению причинно-следственной связи возникновения группового очага, добавили в публикации.

https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html

https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955506193.html

гусиноозерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гусиноозерск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)