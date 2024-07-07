Рейтинг@Mail.ru
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/respublika_serbskaya-1957964197.html
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2024
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T06:26
2024-07-07T06:26
в мире
босния и герцеговина
республика сербская
югославия
милорад додик
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. "Буду предельно ясен: Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, имея в виду процедуру и закон, по которым Парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по этому вопросу. Значит, это согласие не может и не будет достигнуто. Сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО", - сказал он. Весной член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что стратегической целью БиГ является вступление в НАТО. До этого, в январе, Додик заявил, что РС БиГ допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html
https://ria.ru/20240607/dodik-1951274960.html
босния и герцеговина
республика сербская
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f4625aaa0dacef2e03dbcd88d0890994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, республика сербская, югославия, милорад додик, йенс столтенберг, нато
В мире, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Югославия, Милорад Додик, Йенс Столтенберг, НАТО
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик.
«
"Буду предельно ясен: Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, имея в виду процедуру и закон, по которым Парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по этому вопросу. Значит, это согласие не может и не будет достигнуто. Сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО", - сказал он.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
США создают хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины, заявил Додик
23 июня, 11:17
Весной член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что стратегической целью БиГ является вступление в НАТО.
До этого, в январе, Додик заявил, что РС БиГ допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ
7 июня, 11:41
 
В миреБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяЮгославияМилорад ДодикЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала