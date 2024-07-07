https://ria.ru/20240707/respublika_serbskaya-1957964197.html

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2024

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T06:26

2024-07-07T06:26

2024-07-07T06:26

в мире

босния и герцеговина

республика сербская

югославия

милорад додик

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. "Буду предельно ясен: Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, имея в виду процедуру и закон, по которым Парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по этому вопросу. Значит, это согласие не может и не будет достигнуто. Сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО", - сказал он. Весной член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что стратегической целью БиГ является вступление в НАТО. До этого, в январе, Додик заявил, что РС БиГ допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html

https://ria.ru/20240607/dodik-1951274960.html

босния и герцеговина

республика сербская

югославия

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в мире, босния и герцеговина, республика сербская, югославия, милорад додик, йенс столтенберг, нато