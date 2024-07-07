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В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе
В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе - РИА Новости, 07.07.2024
В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе
Новый рекорд России по заключенным в небе бракам планируют установить в Ярославле 8 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:31
2024-07-07T17:31
2024-07-07T17:31
общество
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ярославская область
михаил евраев
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ТУЛА, 7 июл – РИА Новости. Новый рекорд России по заключенным в небе бракам планируют установить в Ярославле 8 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "Готовимся установить рекорд России. Восьмого июля в восемь вечера восемь пар поженятся над Плещеевым озером. Они поднимутся в небо на воздушных шарах и в красивой, романтичной обстановке в одном из самых живописных мест нашего региона заключат семейные союзы", - написал Евраев. Он уточнил, что для участия в церемонии в Ярославль едут пары и из других регионов. Причем, весь сценарий мероприятия им еще не известен. Также губернатор региона отметил, что такой формат регистрации браков символично стартует в Год семьи. Он выразил уверенность, что брак, заключенный в небе Ярославской области, будет долгим и счастливым. Восьмого июля ежегодно празднуют Всероссийский день семьи, любви и верности.
https://ria.ru/20240627/gosduma-1955780884.html
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общество, россия, ярославль, ярославская область, михаил евраев
Общество, Россия, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе
В Ярославле хотят установить новый рекорд России по заключенным бракам в небе