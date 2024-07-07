https://ria.ru/20240707/rekord-1958057362.html

В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе

В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе - РИА Новости, 07.07.2024

В Ярославле хотят установить рекорд России по заключенным бракам в небе

Новый рекорд России по заключенным в небе бракам планируют установить в Ярославле 8 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:31

2024-07-07T17:31

2024-07-07T17:31

общество

россия

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ТУЛА, 7 июл – РИА Новости. Новый рекорд России по заключенным в небе бракам планируют установить в Ярославле 8 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "Готовимся установить рекорд России. Восьмого июля в восемь вечера восемь пар поженятся над Плещеевым озером. Они поднимутся в небо на воздушных шарах и в красивой, романтичной обстановке в одном из самых живописных мест нашего региона заключат семейные союзы", - написал Евраев. Он уточнил, что для участия в церемонии в Ярославль едут пары и из других регионов. Причем, весь сценарий мероприятия им еще не известен. Также губернатор региона отметил, что такой формат регистрации браков символично стартует в Год семьи. Он выразил уверенность, что брак, заключенный в небе Ярославской области, будет долгим и счастливым. Восьмого июля ежегодно празднуют Всероссийский день семьи, любви и верности.

https://ria.ru/20240627/gosduma-1955780884.html

https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html

россия

ярославль

ярославская область

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общество, россия, ярославль, ярославская область, михаил евраев