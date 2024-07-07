https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html

В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа

В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа - РИА Новости, 07.07.2024

В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа

Двухлетний ребенок, который выпал из окна дома на Союзном проспекте в воскресенье в Москве, скончался, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:45

2024-07-07T15:45

2024-07-07T15:45

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок, который выпал из окна дома на Союзном проспекте в воскресенье в Москве, скончался, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. "На Союзном проспекте с высоты 11 этажа выпал двухгодовалый ребенок. Мальчик скончался", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщала, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил. Он был госпитализирован. "На Ставропольской улице из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. Врачи борются за его жизнь", - добавила уполномоченный. По ее словам, столичная прокуратура разбирается в обстоятельствах обоих случаев.

https://ria.ru/20240622/arest-1954711698.html

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947967889.html

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происшествия, москва, ольга ярославская