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В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа
В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа
Двухлетний ребенок, который выпал из окна дома на Союзном проспекте в воскресенье в Москве, скончался, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:45
2024-07-07T15:45
2024-07-07T15:45
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок, который выпал из окна дома на Союзном проспекте в воскресенье в Москве, скончался, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. "На Союзном проспекте с высоты 11 этажа выпал двухгодовалый ребенок. Мальчик скончался", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщала, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил. Он был госпитализирован. "На Ставропольской улице из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. Врачи борются за его жизнь", - добавила уполномоченный. По ее словам, столичная прокуратура разбирается в обстоятельствах обоих случаев.
https://ria.ru/20240622/arest-1954711698.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа
Омбудсмен: двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа на востоке Москвы, умер