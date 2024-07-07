https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958083709.html

Пулково работает по расписанию

Пулково работает по расписанию - РИА Новости, 07.07.2024

Пулково работает по расписанию

Все задержанные рейсы в "Пулково" отправлены, аэропорт работает по расписанию, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:31

2024-07-07T20:31

2024-07-07T20:31

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все задержанные рейсы в "Пулково" отправлены, аэропорт работает по расписанию, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье вечером не отправлял самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Четыре самолета, следовавшие в "Пулково", "ушли" на запасные аэродромы. "Информация о работе Пулково на 20.15 мск. Все задержанные рейсы отправлены. Аэропорт работает по расписанию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html

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пулково (аэропорт)