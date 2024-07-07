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После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 69 человек обратились за выплатами - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/primorsko-ahtarsk-1958083253.html
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 69 человек обратились за выплатами
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 69 человек обратились за выплатами - РИА Новости, 07.07.2024
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 69 человек обратились за выплатами
За получением единовременной материальной помощи обратились 69 жителей Приморска-Ахтарска, пострадавших после атаки беспилотников ВСУ на Кубань в ночь на... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:28
2024-07-07T20:28
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
приморско-ахтарск
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. За получением единовременной материальной помощи обратились 69 жителей Приморска-Ахтарска, пострадавших после атаки беспилотников ВСУ на Кубань в ночь на пятницу, сообщили в министерстве ГО и ЧС по Краснодарскому краю. В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Сотрудники краевого министерства ГО и ЧС оказывают методическую помощь администрации Приморско-Ахтарска в оформлении документов на выплату финансовой помощи пострадавшим гражданам. На сегодняшний день за получением единовременной материальной помощи обратились 69 человек. Обследовано 38 жилых помещений на предмет повреждений", - говорится в сообщении. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей. Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную, сообщили в оперштабе Кубани.
https://ria.ru/20240707/vsu-1958009955.html
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происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 69 человек обратились за выплатами

После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 69 человек обратились за матпомощью

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. За получением единовременной материальной помощи обратились 69 жителей Приморска-Ахтарска, пострадавших после атаки беспилотников ВСУ на Кубань в ночь на пятницу, сообщили в министерстве ГО и ЧС по Краснодарскому краю.
В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
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"Сотрудники краевого министерства ГО и ЧС оказывают методическую помощь администрации Приморско-Ахтарска в оформлении документов на выплату финансовой помощи пострадавшим гражданам. На сегодняшний день за получением единовременной материальной помощи обратились 69 человек. Обследовано 38 жилых помещений на предмет повреждений", - говорится в сообщении.
Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей.
Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную, сообщили в оперштабе Кубани.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайПриморско-АхтарскВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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