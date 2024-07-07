https://ria.ru/20240707/pozhary-1957971640.html

В России за сутки потушили 81 природный пожар

В России за сутки потушили 81 природный пожар - РИА Новости, 07.07.2024

В России за сутки потушили 81 природный пожар

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 81 природный пожар на площади 129152 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:47

2024-07-07T08:47

2024-07-07T08:47

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 81 природный пожар на площади 129152 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 июля 2024 года в 23 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 129152 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 7 июля на территории РФ было 344 лесных пожара на площади 571130 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 95 пожаров на 368450 гектарах.

https://ria.ru/20240707/pozhar-1957954938.html

https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html

россия

забайкальский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии