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В России за сутки потушили 81 природный пожар
В России за сутки потушили 81 природный пожар - РИА Новости, 07.07.2024
В России за сутки потушили 81 природный пожар
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 81 природный пожар на площади 129152 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:47
2024-07-07T08:47
2024-07-07T08:47
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 81 природный пожар на площади 129152 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 июля 2024 года в 23 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 129152 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 7 июля на территории РФ было 344 лесных пожара на площади 571130 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 95 пожаров на 368450 гектарах.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1957954938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 81 природный пожар
В России за сутки потушили 81 природный пожар на площади 129152 гектаров