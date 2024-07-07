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В приграничной с Сирией турецкой провинции вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 07.07.2024
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22:53 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958100644.html
В приграничной с Сирией турецкой провинции вспыхнул лесной пожар
В приграничной с Сирией турецкой провинции вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 07.07.2024
В приграничной с Сирией турецкой провинции вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, на юго-востоке страны, огонь перекинулся на территорию, находящуюся в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:53
2024-07-07T22:53
в мире
шанлыурфа (провинция)
сирия
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, на юго-востоке страны, огонь перекинулся на территорию, находящуюся в непосредственной близости от туристического центра, передал телеканал TGRT Haber. "Пожар начался в районе, расположенном в непосредственной близости от Гёбеклитепе, самого важного туристического и культурного центра Турции", - уточнил телеканал. Региональное управление лесного хозяйства Шанлыурфы и пожарные бригады были направлены на место пожара по сообщению граждан. "Пожар начался с возгорания травы и перекинулся на лесной массив. Пока команды тушили пожар, огонь, начавшийся в кварталах Гермуш и Эренчик, был виден из многих точек города. Работы по тушению пожара продолжаются. Сообщается, что в результате пожара пострадало много фисташковых и оливковых деревьев", - передал телеканал.
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958002513.html
шанлыурфа (провинция)
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в мире, шанлыурфа (провинция), сирия
В мире, Шанлыурфа (провинция), Сирия
В приграничной с Сирией турецкой провинции вспыхнул лесной пожар

TGRT Haber: в приграничной с Сирией турецкой провинции вспыхнул лесной пожар

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкДым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Дым от лесных пожаров . Архивное фото
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, на юго-востоке страны, огонь перекинулся на территорию, находящуюся в непосредственной близости от туристического центра, передал телеканал TGRT Haber.
«
"Пожар начался в районе, расположенном в непосредственной близости от Гёбеклитепе, самого важного туристического и культурного центра Турции", - уточнил телеканал.
Региональное управление лесного хозяйства Шанлыурфы и пожарные бригады были направлены на место пожара по сообщению граждан.
«
"Пожар начался с возгорания травы и перекинулся на лесной массив. Пока команды тушили пожар, огонь, начавшийся в кварталах Гермуш и Эренчик, был виден из многих точек города. Работы по тушению пожара продолжаются. Сообщается, что в результате пожара пострадало много фисташковых и оливковых деревьев", - передал телеканал.
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Вчера, 11:54
 
В миреШанлыурфа (провинция)Сирия
 
 
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