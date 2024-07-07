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В Алуште потушили пожар - РИА Новости, 07.07.2024
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22:12 07.07.2024 (обновлено: 22:33 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958095744.html
В Алуште потушили пожар
В Алуште потушили пожар - РИА Новости, 07.07.2024
В Алуште потушили пожар
Пожар на лесной подстилке в Алуште в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:12
2024-07-07T22:33
происшествия
россия
алушта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар на лесной подстилке в Алуште в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В воскресенье утром в пресс-службе МЧС России сообщили, что горение ликвидировано на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров. "В Крыму огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Алушта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алуште потушили пожар

МЧС: пожар на лесной подстилке в Алуште полностью потушен

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар на лесной подстилке в Алуште в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В воскресенье утром в пресс-службе МЧС России сообщили, что горение ликвидировано на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров.
"В Крыму огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий пожара на газораспределительной станции под Алуштой. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Восстановление газопровода под Алуштой займет около десяти дней
Вчера, 10:32
 
ПроисшествияРоссияАлуштаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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