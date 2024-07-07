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В Геленджике загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024
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18:58 07.07.2024 (обновлено: 20:03 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958068838.html
В Геленджике загорелся лес
В Геленджике загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024
В Геленджике загорелся лес
Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:58
2024-07-07T20:03
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в воскресенье. "Сейчас идёт борьба с лесным пожаром в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот. В тушении принимают участие порядка 120 человек и 32 единицы техники. Площадь возгорания около 7,5 гектара. На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8", - написал в сообщении Богодистов. По его словам, угрозы жизни и здоровью населения нет.
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Тушение пожара в хуторе Джанхот в Геленджике
Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает 7,5 гектара, сообщил мэр. На место тушения прибыл вертолет Ка-32.
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происшествия, геленджик, ми-8 амтш, видео
Происшествия, Геленджик, Ми-8 АМТШ
В Геленджике загорелся лес
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в воскресенье.
2024-07-07T18:58
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В Геленджике загорелся лес

Мэр Геленджика сообщил о лесном пожаре в хуторе Джанхот на площади 7,5 гектара

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в воскресенье.
«
"Сейчас идёт борьба с лесным пожаром в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот. В тушении принимают участие порядка 120 человек и 32 единицы техники. Площадь возгорания около 7,5 гектара. На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8", - написал в сообщении Богодистов.
По его словам, угрозы жизни и здоровью населения нет.
 
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