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В Геленджике загорелся лес

В Геленджике загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024

В Геленджике загорелся лес

Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:58

2024-07-07T18:58

2024-07-07T20:03

происшествия

геленджик

ми-8 амтш

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в воскресенье. "Сейчас идёт борьба с лесным пожаром в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот. В тушении принимают участие порядка 120 человек и 32 единицы техники. Площадь возгорания около 7,5 гектара. На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8", - написал в сообщении Богодистов. По его словам, угрозы жизни и здоровью населения нет.

геленджик

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Тушение пожара в хуторе Джанхот в Геленджике Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает 7,5 гектара, сообщил мэр. На место тушения прибыл вертолет Ка-32. 2024-07-07T18:58 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, ми-8 амтш, видео