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В Геленджике загорелся лес
В Геленджике загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024
В Геленджике загорелся лес
Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:58
2024-07-07T18:58
2024-07-07T20:03
происшествия
геленджик
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает около 7,5 гектара, сообщает мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале в воскресенье. "Сейчас идёт борьба с лесным пожаром в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот. В тушении принимают участие порядка 120 человек и 32 единицы техники. Площадь возгорания около 7,5 гектара. На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8", - написал в сообщении Богодистов. По его словам, угрозы жизни и здоровью населения нет.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в хуторе Джанхот в Геленджике
Лес загорелся в хуторе Джанхот в Геленджике, площадь возгорания достигает 7,5 гектара, сообщил мэр. На место тушения прибыл вертолет Ка-32.
2024-07-07T18:58
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, геленджик, ми-8 амтш, видео
Происшествия, Геленджик, Ми-8 АМТШ
В Геленджике загорелся лес
Мэр Геленджика сообщил о лесном пожаре в хуторе Джанхот на площади 7,5 гектара