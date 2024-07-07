https://ria.ru/20240707/pozhar-1958040910.html

При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2024

При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:51

2024-07-07T15:51

2024-07-07T17:19

происшествия

россия

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара троих местных жителей, один из которых несовершеннолетний (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены "надлежащим образом".Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.

https://ria.ru/20240704/saransk-1957376142.html

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943993768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, краснодарский край, анапа