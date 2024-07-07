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При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2024
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15:51 07.07.2024 (обновлено: 17:19 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958040910.html
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2024
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:51
2024-07-07T17:19
происшествия
россия
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара троих местных жителей, один из которых несовершеннолетний (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены "надлежащим образом".Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.
https://ria.ru/20240704/saransk-1957376142.html
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краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, анапа
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Анапа
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека, включая подростка

© РИА Новости / Виталий ТимкивАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Место происшествия, где в результате пожара в квартире пятиэтажного дома по улице Студенческая погибла женщина в Саранске. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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"Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара троих местных жителей, один из которых несовершеннолетний (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены "надлежащим образом".
Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.
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