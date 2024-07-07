https://ria.ru/20240707/pozhar-1958021599.html
В Анталье загорелся лес
В Анталье загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024
В Анталье загорелся лес
Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:10
2024-07-07T14:10
2024-07-07T14:12
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star. "Пожар вспыхнул в лесу в квартале Фатих района Аксу около 13.00 (совпадает с мск). Команды, направленные в регион, начали борьбу с пламенем с земли и воздуха", - пишет издание. Сообщается, что для борьбы с огнем, вспыхнувшим вблизи населенных пунктов и теплиц, продолжают работать 3 вертолета, 2 самолета, 4 наземных транспортных средства, 2 машины для подвоза воды и большое число работников лесного хозяйства.
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957888852.html
анталья (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), аксу, турция, лесной пожар
В мире, Анталья (провинция), Аксу, Турция, лесной пожар