https://ria.ru/20240707/pozhar-1958021599.html

В Анталье загорелся лес

В Анталье загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024

В Анталье загорелся лес

Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:10

2024-07-07T14:10

2024-07-07T14:12

в мире

анталья (провинция)

аксу

турция

лесной пожар

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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star. "Пожар вспыхнул в лесу в квартале Фатих района Аксу около 13.00 (совпадает с мск). Команды, направленные в регион, начали борьбу с пламенем с земли и воздуха", - пишет издание. Сообщается, что для борьбы с огнем, вспыхнувшим вблизи населенных пунктов и теплиц, продолжают работать 3 вертолета, 2 самолета, 4 наземных транспортных средства, 2 машины для подвоза воды и большое число работников лесного хозяйства.

https://ria.ru/20240706/pozhar-1957888852.html

анталья (провинция)

аксу

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анталья (провинция), аксу, турция, лесной пожар