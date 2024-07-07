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В Анталье загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024
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14:10 07.07.2024 (обновлено: 14:12 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958021599.html
В Анталье загорелся лес
В Анталье загорелся лес - РИА Новости, 07.07.2024
В Анталье загорелся лес
Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:10
2024-07-07T14:12
в мире
анталья (провинция)
аксу
турция
лесной пожар
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star. "Пожар вспыхнул в лесу в квартале Фатих района Аксу около 13.00 (совпадает с мск). Команды, направленные в регион, начали борьбу с пламенем с земли и воздуха", - пишет издание. Сообщается, что для борьбы с огнем, вспыхнувшим вблизи населенных пунктов и теплиц, продолжают работать 3 вертолета, 2 самолета, 4 наземных транспортных средства, 2 машины для подвоза воды и большое число работников лесного хозяйства.
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анталья (провинция)
аксу
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в мире, анталья (провинция), аксу, турция, лесной пожар
В мире, Анталья (провинция), Аксу, Турция, лесной пожар
В Анталье загорелся лес

Star: в турецкой Анталье с земли и воздуха тушат лесной пожар

© AP PhotoТушение пожара в Турции
Тушение пожара в Турции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo
Тушение пожара в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат с земли и воздуха в турецкой курортной Анталье, на тушение огня привлечено три вертолета и два самолета, сообщила газета Star.
«
"Пожар вспыхнул в лесу в квартале Фатих района Аксу около 13.00 (совпадает с мск). Команды, направленные в регион, начали борьбу с пламенем с земли и воздуха", - пишет издание.
Сообщается, что для борьбы с огнем, вспыхнувшим вблизи населенных пунктов и теплиц, продолжают работать 3 вертолета, 2 самолета, 4 наземных транспортных средства, 2 машины для подвоза воды и большое число работников лесного хозяйства.
Борьба с пожарами - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В турецком Измире вспыхнул лесной пожар
6 июля, 17:08
 
В миреАнталья (провинция)АксуТурциялесной пожар
 
 
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